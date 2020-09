Nach dem Schulbrand in Berchtesgaden: Rückkehr erst ab 2023

In der Nacht zum 4. Oktober 2019 war im Christophorus-Schulzentrum auf der Buchenhöhe in Berchtesgaden ein Feuer ausgebrochen. Das über 30 Jahre alte Schulgebäude der Grund- und Mittelschule brannte ab. Jetzt steht fest: Schüler und Lehrer müssen noch lange zwischen Internat und den provisorischen Räumen in Schönau am Königssee pendeln. Voraussichtlich erst 2023 ist das Schulhaus wiederhergestellt.

Von Normalität keine Rede

160 Schülerinnen und Schüler sowie 25 Lehrkräfte standen vor knapp einem Jahr auf der Straße. Doch schon kurz nach dem Brand war klar: sie können im benachbarten Dürreck in Schönau am Königssee unterkommen. Dort wurden zehn Schul- und Konferenzräume hergerichtet - mit Schulbüchern und Unterrichtsmaterial, denn auch das war verbrannt. Ein Shuttle-Service bringt die Kinder und Jugendlichen seitdem vom zugehörigen Internat zum Unterricht.

Unterricht vor Ort erst wieder ab 2023

Voraussichtlich erst ab Januar 2023 kann wieder in neuen Schulräumen unterrichtet werden, so der Gesamtleiter des Christlichen Jugenddorfwerks Bayern, Christian Hinterbrandner. Eigentlich hatte die Verwaltung der Christophorusschule weit früher damit gerechnet.

Neubau für sieben Millionen Euro

Der Gutachter der Versicherung konnte den Brandschaden coronabedingt erst im Frühjahr schätzen. Die Versicherung bezahlt nun sechs Millionen Euro, außerdem haben die Christophorusschulen die Regierung von Oberbayern um eine weitere Million Euro Zuschuss gebeten. Mit nun sieben Millionen Euro kann die Grund- und Mittelschule auf der Buchenhöhe am gleichen Ort nach den neuesten Anforderungen errichtet werden. Der Baubeginn ist für kommendes Jahr geplant.

Brandursache bleibt im Dunkeln

Wodurch der verheerende Brand ausbrach, konnte in den Überresten des Schulgebäudes nicht mehr festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen eingestellt. Fest steht nur: Das Feuer nahm im unteren Eingangsbereich des Schulgebäudes seinen Anfang, wo unter anderem auch ein Fahrzeug abgestellt war. Verletzt wurde niemand.

Sport-Eliteschule und Asthmazentrum

Die Christophorusschulen in Berchtesgaden sind ein staatlich anerkanntes Schulzentrum mit angeschlossenem Internat, das rund 1.000 Kinder und Jugendliche betreut. Ein Teil der Schülerinnen und Schüler, die dort unterrichtet werden, leiden unter Asthma oder anderen chronischen Krankheiten. Überregional bekannt ist die Einrichtung als Eliteschule des Sports und wegen ihres Asthmazentrums.

