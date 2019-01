Nach dem Schock des S-Bahn-Unglücks: Experte rät zu Gesprächen

Patrick Nonnell, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie im Kindes- und Jugendalter am Klinikum Nürnberg, rät den Jugendlichen zu intensiven Gesprächen mit Vertrauenspersonen. Deshalb seien Gesprächsangebote durch Notfallseelsorger oder Krisendienste wichtig.

Schreckliche Erlebnisse müssen richtig eingeordnet werden

Jugendliche, die auch Tage später wegen der schrecklichen Erlebnisse verzweifelt sind, Aggressionen verspüren, sich desorientiert fühlen oder zurückziehen, sollten sich Hilfe suchen, rät der Experte. Während der Behandlung sei es das Wichtigste, das Erlebte einzuordnen und dem Patienten wieder ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln.

Psychiater: Falsche Rollenvorbilder und Identifikationsfiguren

Dass es vor allem Jungs und junge Männer sind, die in Raufereien und Gewalt verwickelt werden, erklärt der Psychiater mit falschen Rollenvorbildern und Identifikationsfiguren. In unserer Gesellschaft werde Gewalt bei Männern häufig immer noch positiv dargestellt, beispielsweise in Filmen. "Wenn diese Identifikationsfigur jetzt gewalttätig ist, zum Beispiel ein starker Held, dann kann es für die Jugendlichen ein Ziel sein, dem nachzustreben und auch so zu werden", so Nonnell. Darüber hinaus suchten besonders männliche Jugendliche und junge Männer nach Kick-Erlebnissen. Gewalt könne ein solcher Kick sein.

150 jugendliche Zeugen des Unglücks

In der Nacht zum Samstag waren zwei 16-Jährige während einer Rangelei an der S-Bahn-Station Frankenstadion auf die Gleise gestürzt, von einer durchfahrenden Bahn erfasst und getötet worden. Ein dritter 16-Jähriger konnte sich durch einen Sprung zurück auf den Bahnsteig retten. Etwa 150 Jugendliche warteten nach einem Besuch in der nahen Diskothek World of Nightlife auf die S-Bahn und erlebten das Unglück hautnah mit.

Polizei gründet Ermittlungskommission und sucht Zeugen

Zwei 17-jährige Jugendliche waren anschließend festgenommen worden. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen Totschlags. Es steht der Verdacht im Raum, dass sie die Jugendlichen im Streit ins Gleisbett geschubst haben. Zwischenzeitlich hat die Polizei die Ermittlungskommission "Frankenstadion" gegründet. In ihr arbeiten Beamte aus verschiedenen Dienststellen, um den Tathergang aufzuklären, wie ein Sprecher heute sagte. Es würden weitere Zeugen gesucht, die die Tat gesehen und Fotos oder Videos gemacht hätten.