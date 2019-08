Nach dem Orkan: Helfer räumen Biergarten frei

Bei dem Orkan am Meerhof-See knickten hunderte Jahre alte Kastanien einfach wie Streichhölzer um. 20 Bäume lagen im Biergarten übereinander und das Dach der Scheune flog weg. "Hier hätte es Tote geben können!", sagte Inhaber Christian Reising nach dem Unwetter.

Überwältigende Hilfsbereitschaft

Tief gerührt zeigte er sich über die unglaubliche Hilfsbereitschaft der Menschen, die er seitdem erfahren hat: "Neben Feuerwehr und THW haben so viele Menschen hier mit angepackt, kamen mit Motorsägen vorbei und machten die Bäume klein. Gastronomen von weit her schickten mir Sonnenschirme, denn Schatten spendet uns hier kein Baum mehr. Freunde haben sogar ihren Urlaub abgebrochen, um zu helfen", so Reising im BR-Gespräch.

Helferfest und Hochzeit

Am vergangenen Samstag bedankte sich Reising mit einem großen Dankes-Abend bei allen Helfern. Parallel dazu fand auch noch eine Hochzeit statt, die direkt nach dem Sturm abgesagt werden musste. "Das Brautpaar", so Reising, "hat in den Medien mobilgemacht und um Helfer gebeten". Was dann geschah, hätte er nie erwartet, denn die Hochzeitsfeier konnte mit einer Woche Verzögerung am Samstag über die Bühne gehen.