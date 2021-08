Nach dem Lockdown: Tourismus in Bayern erlebt Aufschwung

Es geht wieder aufwärts: Der Tourismus in Bayern verzeichnet im Juni leicht gestiegene Ankunfts- und Übernachtungszahlen im Vergleich zum Vorjahr. Wie das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth mitteilt, war der Juni 2021 etwas besser als der Vorjahresmonat.

Juni 2021: Mehr Übernachtungsgäste in Bayern als 2020

Der Juni 2021 war der erste volle Monat seit Langem, in dem es keine durch einen Lockdown bedingten Einschränkungen gab. Laut den aktuellen Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik hatten die rund 11.300 geöffneten Beherbergungsbetriebe in Bayern demnach rund 6,2 Millionen Übernachtungen. Das entspricht einem Plus von 14,1 Prozent im Vergleich zum Juni 2020. Ein Großteil der Gäste kam aus dem eigenen Land (91,4 Prozent).

Das deutlichste Plus mit 42,7 Prozent bei den Übernachtungen verzeichnet die Stadt München. Nur Schwaben musste einen Rückgang bei den Gästeankünften hinnehmen (-1,0 Prozent). In allen anderen Regierungsbezirken hat es einen Anstieg gegeben. Betrachtet man nur Franken, ist die Zahl der Gästeankünfte am stärksten in Unterfranken gestiegen (+10,6 Prozent). Dahinter folgen Mittelfranken (+8,9 Prozent) und Oberfranken (+2,5 Prozent).

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Übernachtungen. Auch hier hat es den stärksten Anstieg in Unterfranken (+18,6 Prozent) gegeben. Es folgen Mittelfranken (+14,0 Prozent) und Oberfranken (+11,0 Prozent).

Tourismus im ersten Halbjahr 2021: Schlechter als im Vorjahr

Im ersten Halbjahr 2021 sind in Bayern knapp 4,1 Millionen Gästeankünfte gemeldet worden. Übernachtungen hat es rund 14,7 Millionen gegeben, teilt das Landesamt mit. Somit liegen sowohl die Zahlen der Ankünfte (-51,0 Prozent) als auch der Übernachtungen (-37,7 Prozent) unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Das lässt sich durch den im Jahr 2021 deutlich längeren Lockdown erklären.