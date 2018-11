29.11.2018, 12:43 Uhr

Nach dem Hitzesommer: Bach bei Mellrichstadt ausgetrocknet

Klimawandel in Unterfranken: Ein heißer Sommer, kaum Regen. Die Folgen davon haben sich im November in Mellrichstadt im Landkreis Rhön-Grabfeld gezeigt: In einem Biotop-Teich sind tausende Fische verendet.