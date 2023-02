Nach dem Faschingsfrühling: Regen und auch ein Hauch von Winter

Dieser Winter war bislang alles andere als ein Winter. So dürften manch einem die milden Faschingstage schon fast normal vorgekommen sein. Doch ganz so normal waren sie dann doch nicht: Bayern erlebt die wärmste Faschingszeit seit mehr als 30 Jahren! Doch nun ist Schluss mit dem närrischen Treiben, auch am Himmel. Tiefdruckgebiete übernehmen die Regie und verweisen die bislang recht prominente Sonne auf einen Statistenplatz.

Trübes Wetter mit Regen und Schnee

Bereits zur Nacht verdichten sich die Wolken über Bayern immer mehr, später fällt auch gebietsweise Regen. Mit Ausnahme einiger freundlicher Abschnitte am Alpenrand sind die folgenden Tage bis einschließlich Samstag eine ziemlich trübe Angelegenheit. Zeitweise fällt Regen.

Für die Nacht auf Samstag sieht es nach einer einer Kaltfront aus, mit skandinavischer Kaltluft im Gepäck. Nun mischen sich immer mehr Schneeflocken unter die Tropfen.

Kühle Temperaturen am Wochenende

Das letzte Februarwochenende gibt sich winterlich mit einzelnen Schneeregen-, Schnee- und Graupelschauern. Sonnige Phasen, die mehr als nur eine Stippvisite des Lieblingsgestirns sein wollen, gibt es am ehesten am Sonntag.

Ob Sonne oder Wolken, mehr als 1 bis 6 Grad sind an diesem Wochenende nicht drin. Die Nächte und Frühstunden sind frostig mit durchschnittlichen Temperaturen zwischen -2 und -5 Grad, in verschneiten Tälern des Bayerischen Waldes und der Alpen sind bis zu -9 Grad zu erwarten.

Wintersportler bekommen Neuschnee

Apropos verschneit: Die Wintersportler dürften frohlocken: Besonders die südbayerischen Berge bekommen brauchbaren Neuschnee. In den Kammlagen des Bayerischen Waldes wächst die Schneedecke bis zum Samstag um 10-15 cm.

Noch besser sieht es mit der Weißen Pracht in den Alpen aus, wo oberhalb rund 900 m 15 bis 25 cm fallen. Diese Schneeauflage haben die Wintersportgebiete auch dringend nötig. Zurzeit sind die Berge von einer für den Spätwinter schon fast historischen Schneearmut betroffen!