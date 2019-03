Ab Aschermittwoch: Alu-Fasten für Brasilien

Mit dem Fasten-Kalender will die Hammelburger Pfarrei ein Zeichen der Solidarität und Verbindung mit den Menschen in der brasilianischen Pfarrei Juruti Velho im Amazonasgebiet setzen. Auf dem Gebiet des Partnerbistums Óbidos würden große Flächen Regenwald abgeholzt, um an das Erz Bauxit zu gelangen. Deshalb würden dort viele Menschen ihre Lebensgrundlagen verlieren.

Vorwort von Bischof Franz Jung

„Der Fastenkalender erlaubt uns, in den kommenden 40 Tagen etwas einzutauchen in die Realität Brasiliens und gleichzeitig unseren Konsum zu hinterfragen. Lassen Sie sich darauf ein, denn auch Ihr Tun hat Auswirkungen im Gemeinsamen Haus“, schreibt Bischof Dr. Franz Jung in seinem Vorwort. Der Kalender enthalte neben Fotos unter anderem Informationen, Tipps, Geschichten und Gebete.

Fastenzeit ab Aschermittwoch

Traditionell sollen Gläubige von Aschermittwoch bis Ostern auf üppige Speisen verzichten. Inzwischen gibt es nicht nur Aufrufe in der Fastenzeit, Fleisch, Alkohol oder Süßem zu entsagen, sondern auch anderen Lebensgewohnheiten wie Social Media, Plastik oder Autofahrten.