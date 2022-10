Nach dem Brustkrebs – "Nicht wie Porzellan behandelt werden"

Im Monat Oktober soll besonders auf Brustkrebst aufmerksam gemacht werden. In Annas Leben gibt es dazu eine direkte Verbindung: Es war der Oktober vor einem Jahr, als sie von ihrer Erkrankung erfuhr - aber seit Mai ist sie krebsfrei. Die BR-"Abendschau" hat Anna ein halbes Jahr bei ihrem Kampf um ihre Zukunft begleitet. Ihr Brustkrebs war genetisch bedingt - wie rund ein Drittel der Brustkrebsarten in Deutschland. Jetzt blickt Anna zurück und findet wieder ihren Platz im "normalen Leben".

Die Serie "Cancelling Cancer" geht nun beim neuen Voting zum Bremer Fernsehpreis an den Start. Erstmals wird die Kategorie "Nah Dran" als Publikumspreis vergeben.

"Künftig zweiten Geburtstag feiern"

Den 3. Mai, den Tag an dem Anna erfuhr, dass sie krebsfrei ist, möchte sie künftig als zweiten Geburtstag feiern, so Anna zum BR. Komplett geheilt gelten ehemalige Krebspatienten nach fünf Jahren. Durch eine Mastektomie nach überstandener Chemotherapie hat Anna ihr Neuerkrankungsrisiko auf vier bis fünf Prozent minimiert. Im Vergleich: Das Risiko, für eine gesunde Frau an Brustkrebs zu erkranken, liegt bei rund zehn Prozent.

Wiedereinstieg in den Job ein Jahr nach der Diagnose

Anna ist glücklich, dass sie wieder in ihren Traumjob als Flugbegleiterin zurückkehren kann. Mit Blick auf die Gesundheit will sie allerdings etwas weniger fliegen, auch wegen der vielen Schichtarbeit. Körperlich fühlt sie sich aber wieder "total fit" und macht sogar mehr Sport als vor der Erkrankung.

"Manchmal denke ich mir: Wahnsinn, dass ich so ein Glück habe und alles überstanden habe." Anna, 27, ehemalige Brustkrebspatientin

Entscheidungen bewusster treffen

Dass die Unbeschwertheit und Leichtigkeit aktuell nicht mehr zu 100 Prozent wiederkommt, davon ist Anna überzeugt. Die 27-Jährige lässt sich davon allerdings nicht betrüben, vielmehr sieht sie es als Chance mehr auf ihren Körper zu achten. "Ich glaube, dass die Angst, wieder zu erkranken, mir eine Stütze sein kann." Anna achtet noch mehr auf gesunde Ernährung und Sport und trifft bewusster Entscheidungen als vor der Krankheit.

"Nicht wie Porzellan behandelt werden"

Mit Blick auf den Umgang mit ehemalig Erkrankten wünscht sich Anna, dass man "nicht wie Porzellan behandelt wird". Anna möchte vielmehr wieder ihren Platz in der "normalen Gesellschaft" finden. "Was man nicht hören will, sind solche Sachen wie: 'Dir stehen die kurzen Haare aber wunderbar, ich könnte das nicht tragen.'" Annas Haare sind aufgrund der Chemotherapie ausgefallen, inzwischen trägt sie wieder eine Kurzhaarfrisur.

Krebs nicht tabuisieren

Außerdem hat die 27-Jährige kein Problem damit, mit der Krankheit konfrontiert zu werden. Sie möchte allerdings lieber "direkt" auf die Krankheit angesprochen werden und nicht "durch die Blume", sagte sie im BR-Interview. "Die Leute reden manchmal über einen und sollen lieber mit einem reden." Ansonsten nimmt sie gerne Abstand vom Thema Krebs, um einfach wieder in den Alltag zu finden.

Arztbesuche weiterhin regelmäßig

Bis Ende des Jahres bekommt Anna noch Immuntherapie alle drei Wochen. Zusätzlich ist sie alle drei Monate zur Kontrolle beim Facharzt. Nach fünf Jahren fallen die Kontrollen dann aber wieder in die Abstände wie bei nicht erkrankten Frauen.

Nah dran in einer Ausnahmesituation

Patientinnen wie Anna sind außergewöhnlich jung. Sie ist damals erst 26 und muss den Kampf gegen eine gefährliche Krankheit aufnehmen. Die Abendschau hat Anna in dieser Zeit begleitet. Sei es im dauernden Kontakt über Annas Videotagebuch oder mit Kamerateam, wenn Anna mit ihrer Mutter zu dem entscheidenden Ultraschall geht. Wie hat die Therapie angeschlagen? Anna und ihre Mutter zwischen großer Anspannung und noch größerer Erleichterung. Der Tumor ist nicht mehr sichtbar - Cancelling Cancer.