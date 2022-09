Nach dem 9-Euro-Ticket: Schwarzfahren als Protest

Mit dem Monatswechsel gehört das 9-Euro-Ticket im Öffentlichen Nahverkehr der Vergangenheit an. Wer U-Bahn, Bus, Straßenbahn oder Regionalzug fahren will, muss für eine Fahrkarte meist wieder deutlich mehr bezahlen. Über eine Nachfolgelösung des 9-Euro-Tickets wird zwar diskutiert – bislang aber ohne konkretes Ergebnis.

In Nürnberg haben der Jesuitenpater Jörg Alt sowie mehrere Klimaktivistinnen und -aktivisten der "Letzten Generation" deshalb mit einer ungewöhnlichen Aktion gegen das Ende des 9-Euro-Tickets protestiert. Sie fuhren Straßenbahn und U-Bahn, ohne dafür Fahrscheine zu kaufen.

Schwarzfahren als "ziviler Ungehorsam"

Nach Aussage des Nürnberger Jesuitenpaters Jörg Alt sei das 9-Euro-Ticket eine "sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Erfolgsgeschichte". Weil es dennoch keine Nachfolgelösung gebe, wolle man nun der Politik Druck machen, sagte er dem BR. Mit der Schwarzfahr-Aktion wollen Alt und die Aktivistinnen und Aktivisten Aufmerksamkeit erregen, sprechen selbst von einer "Aktion zivilen Ungehorsams".

Rechtlich gesehen ist das Fahren ohne gültigen Fahrschein eine Straftat. Alt verteidigt die Aktion dennoch: "Wenn man nicht die Leute aufregt, regt sich keiner auf und es passiert nichts." Er habe über Jahrzehnte "mit etablierten Mitteln" für seine Ziele gekämpft. Mit Blick auf den Klimaschutz habe man jetzt aber "nur noch drei Jahre Zeit um das Schlimmste zu verhindern", sagt Alt.

Fahrkartenkontrolle am Plärrer

Am Nürnberger Bahnhofsplatz stiegen die mit Transparenten und Schildern ausgestatteten Aktivisten zunächst in eine Straßenbahn. Später stiegen sie in eine U-Bahn um – und wurden nahe des Plärrers kontrolliert. Weil sie keine Fahrkarten vorweisen konnten, wurden ihre Personalien aufgenommen und die Aktivistinnen und Aktivisten erwartet eine Strafe wegen Schwarzfahrens.

Nach der etwa einstündigen Aktion zeigte sich Alt dennoch zufrieden. Von der Nürnberger Verkehrsaktiengesellschaft VAG hieß es, man verstehe die Ticketkontrollen "auch als Service an den zahlenden Kunden". Mit Blick auf die Schwarzfahr-Aktion erklärte die VAG-Sprecherin weiter, diese nutzten die Fahrzeuge "quasi nur als Plattform, um auf ein Anliegen aufmerksam zu machen, das an die Politik adressiert ist".

Nicht genug Geld für Nachfolgelösung?

Als Nachfolge für das 9-Euro-Ticket schlägt Jörg Alt ein 365-Euro-Ticket vor. Der Großraum Nürnberg-Fürth-Erlangen könnte es sofort als Pilotprojekt einführen, so der Jesuitenpater.

Einer bundesweiten Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket im ÖPNV hatte u.a. die FDP zunächst eine Absage erteilt. Aus Kostengründen. Alt überzeugt das nicht. Er verweist auf die schnell für die Modernisierung der Bundeswehr zugesagten 100 Milliarden Euro.

Außerdem ließen sich die Kosten für ein 365-Euro-Ticket auch gegenfinanzieren – etwa mit den Einnahmen einer Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne.