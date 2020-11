Nach Deckensturz-Gefahr: Neupfarrkirche soll wieder öffnen

Die Regensburger Neupfarrkiche soll ab 29. November wieder tagsüber geöffnet haben. Mit Beginn des neuen Kirchenjahres. Das hat Pfarrer Koschnitzke dem BR auf Anfrage mitgeteilt. Die Untersuchungen rund um den Deckenputz der im Oktober heruntergefallen ist laufen zwar noch, das Experten-Gutachten lässt dennoch eine Benutzung der Kirche zu, so Koschnitzke.

Neupfarrkirche seit Oktober geschlossen

Mitte Oktober war Deckenputz vom zentralen Bogen oberhalb der Empore gefallen, weshalb die evangelische Kirche vorübergehend geschlossen werden musste. Die Orgelempore bleibt allerdings nach Angaben des Pfarrers nach wie vor bis zur Restaurierung der Schäden geschlossen. Es werde sich derzeit um Ersatz-Instrumente bemüht, so der Koschnitzke.

Statiker prüfen weiter die Ursache

Die Untersuchungen sind allerdings noch nicht abgeschlossen. Nächste Woche stehen weitere Maßnahmen der Statiker an. Warum der Putz von der Decke gefallen ist, kann man noch nicht abschließend sagen, Pfarrer Koschnitzke verweist hier auf erste Beobachtungen wie Feuchtigkeit und leichte Bodenveränderungen.

Open-Air-Gottesdienst zur Corona-Zeit

Ab 29. November sei die Neupfarrkirche wieder tagsüber für Besucher geöffnet. Sie bildet eine von 60 Stationen auf dem ökumenischen Krippenweg, den es in diesem Jahr erstmals in Regensburg gibt. Am ersten Advent, dem 29. November, plant die Kirchengemeinde zudem einen Open-Air-Gottesdienst auf dem Neupfarrplatz. Er beginnt um 11 Uhr und soll witterungsbedingt kürzer ausfallen als normale Gottesdienste.