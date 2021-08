Nach Decken-Dämpfer: Hofer Rathaus-Anbau ist fertig

Die jahrelang diskutierte und 2015 beschlossene Erweiterung des Hofer Rathauses ist fertig. Nun beginnt der Umzug, teilt die Stadt Hof mit. In dem neuen Domizil mit direktem Anschluss an das historische Rathaus wurden für rund 9,5 Millionen Euro moderne Arbeitsplätze für 75 Mitarbeitende geschaffen, so Stephan Gleim, Leiter des städtischen Unternehmensbereichs "Planen, Bauen, Umwelt".

Genutzt wird der Neubau unter anderem von der IT-Zentrale, aber vor allem vom städtischen Bauamt. Das war bisher in alten und nicht behindertengerechten Räumen am Rande der Hofer Innenstadt untergebracht.

Hof: Baumängel beim Rathaus-Neubau

Nach längerer Diskussion hatte sich im Sommer 2016 eine Mehrheit des Hofer Stadtrats gegen eine Sanierung des alten Bauamts und für den Neubau ausgesprochen. Im September 2020 waren während der Bauarbeiten Mängel aufgetaucht. Die Deckenkonstruktion musste für rund 225.000 Euro komplett erneuert werden. Nach Angaben der Stadt seien die Deckenplatten von der ursprünglich beauftragten Firma fehlerhaft montiert worden.

Umzug soll Ende August abgeschlossen sein

Ganz abgeschlossen ist der Erweiterungsbau auch jetzt trotz Umzug noch nicht. "Es erfolgen noch geringe Restarbeiten und Anpassungen im Neubau", erklärt Hofs Pressesprecher Hannes Krug in einer Pressemitteilung. Damit auch während des Umzugs die Bauamts-Mitarbeiter für die Bürger erreichbar sind, wurde der Einzug auf drei Termine verteilt.