Nach Dauerregen: Hochwasserlage in Oberbayern entspannt sich

Am Dienstag waren viele Straßen im südlichen Oberbayern überflutet, inzwischen entspannt sich die Lage. Auf der Autobahn A 8 München-Salzburg bei Bad Aibling sei das Wasser abgeflossen, so die Verkehrspolizei Rosenheim am Mittwochmorgen. Derzeit werden die rund 4.000 Sandsäcke am Fahrbahnrand entfernt, und in Kürze wird die Fahrbahn wieder komplett freigegeben.

Seit Dienstagnachmittag hatte Wasser, das von den angrenzenden Mooren auf die Fahrbahn drückte, für Überflutungen der A 8 im Bereich zwischen Bad Aibling und Rosenheim-West gesorgt. Die Autobahn war zeitweise komplett gesperrt.

B 15 bleibt gesperrt

Die Bundesstraße B 15 bleibt im Bereich Schechen/Hochstätt auch den ganzen Mittwoch noch gesperrt. Dort ist am Dienstag eine Unterführung überflutet worden. Ein Kleinlaster ist in den Wassermassen versunken; beim Wasserhöchststand konnte man das Fahrzeug überhaupt nicht mehr sehen.

Das Wasser steht auch am Mittwoch noch auf der Straße. Techniker werden versuchen, die Unterführung mit einem Spezialgerät und Pumpen frei zu bekommen. Anschließend muss der Kleinlaster geborgen werden. Wann die Straße freigegeben werden kann, ist unklar.