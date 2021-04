Nach Datenproblem: München muss über Notbremse entscheiden

Die heutige 7-Tage-Inzidenz in München ist eindeutig: Laut Robert-Koch Institut (RKI) liegt sie bei 126,9. Beim gestrigen Wert (Sonntag, 11.4.21) war es zu Irritationen gekommen: Das RKI, dessen Veröffentlichungen ausschlaggebend für die Corona-Regeln sind, hatte den Wert 94,4 gemeldet. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bezifferte ihn dagegen auf 116,4.

"Datenproblem" zwischen LGL und RKI

Schuld an den unterschiedlichen Inzident-Werten war laut Stadt ein "Datenproblem zwischen LGL und RKI": Die Stadt will nun "mit den zuständigen Stellen klären, welche Konsequenzen das Datenproblem auf den Zeitpunkt einer Verschärfung der Corona-Regeln bei einem Inzidenz-Wert über 100 ('Notbremse') hat".

LGL-Wert würde Notbremse ab Mittwoch bedeuten

Geht man vom LGL-Wert am Sonntag aus, liegt die Inzidenz heute den dritten Tag in Folge wieder über 100. Dann müsste am Mittwoch (14.4.) erneut die "Notbremse" gezogen werden. Darüber muss die Stadt nun entscheiden. Die Corona-Regeln waren erst am vergangenen Mittwoch gelockert worden.

Aktuell noch "Click & meet"

Bereits am Wochenende hatte die Stadtmarketinggesellschaft "City-Partner München e.V“ ausdrücklich darauf hingewiesen, dass man derzeit jedenfalls noch "ohne die Notwendigkeit von negativen Tests" zum Terminshopping gehen könne. Damit reagierte sie nach eigenen Angaben auf anderslautende Falschmeldungen, die im Umlauf seien.

Schulstart wie geplant

Für den heutigen Schulstart nach den Osterferien spielen die jüngsten Entwicklungen keine Rolle. Hier ist ohnehin der Freitagswert ausschlaggebend, der unter 100 geblieben war (95,5). Damit gibt es in den Münchner Schulen Präsenzunterricht, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend eingehalten werden kann, oder eben Wechselunterricht. Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht sind seit heute zwei Tests pro Woche - das gilt für Schüler wie für Lehrkräfte. Kitas können mit eingeschränktem Regelbetrieb in festen Gruppen öffnen.