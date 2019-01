Nach Datenklau: Staatsregierung will härtere Strafen für Hacker

Nach der Sitzung des Ministerrates zum Thema Datensicherheit betonte Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Hacken sei kein Kavaliersdelikt.

"Wir sind der Auffassung, dieses Hacken, diese Verbrechen in der digitalen Welt müssen genauso behandelt werden wir analoge Vergehen, also wie ein Einbruch oder ein Diebstahl. Das heißt, das Strafmaß muss verändert werden und zwar hart und deutlich." Markus Söder

Söder kündigte eine entsprechende Initiative des Freistaates im Bundesrat an. Zudem wolle er das Thema im Falle seiner Wahl zum CSU-Chef am 19. Januar auch über den Koalitionsausschuss im Bund vorantreiben.

IT-Sicherheitskampagne für stärkere digitale Kompetenz

Um Bürger zu sensibilisieren und auf Gefahren in der digitalen Welt aufmerksam zu machen, kündigte Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) eine IT-Sicherheitskampagne an. Unter anderem sollen Bürger auf einer staatlichen Homepage ihr Passwort auf Sicherheit überprüfen oder mittels eines Generators ein sicheres Passwort erzeugen können. Darüber hinaus soll die digitale Kompetenz an den Schulen gestärkt werden.

Abkehr von Facebook, Twitter und Co?

Eine Abkehr von den sozialen Medien hält die Digitalministerin für die falsche Reaktion. "Wenn wir das alle machen, dann überlassen wir wichtige Kommunikationskanäle zu Bürgern antidemokratischen Kräften und Hetzern", so Gerlach.

Mehr IT-Personal, höhere Bezahlung

Um die IT-Sicherheit bei Staat und Kommunen zu stärken, will Söder mehr IT-Personal im Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik einstellen und kündigte eine IT-Zulage für Mitarbeiter an, um die Stellen attraktiver zu machen.

Weitere Vorschläge zur Sicherheit im Internet sollen in einer Arbeitsgruppe unter Leitung der Digitalministerin erarbeitet werden. Bei einer Kabinettssitzung mit Nordrhein-Westfalen am 12. März in München soll darüber hinaus eine gemeinsame Digitalkommission eingesetzt werden.