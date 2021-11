Nach Cyberangriff: IT an der TH Nürnberg wiederhergestellt

Gut drei Wochen nach dem Hackerangriff auf die TH Nürnberg ist die IT-Infrastruktur der Hochschule weitgehend wiederhergestellt. Die meisten Dienste seien wieder ohne Einschränkungen nutzbar, teilt die TH aktuell mit.

In den kommenden Tagen müssten aber noch umfangreichere Absicherungsmaßnahmen getroffen werden, bevor der Internetzugriff aus den Fakultäts- und Labornetzen wieder uneingeschränkt freigeschaltet werden könne.

Wahrscheinlich keine Passwörter geklaut

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind bei dem Cyberangriff vom 1. November keine Daten verloren gegangen oder manipuliert worden. Der Hochschul-IT zufolge könne aber nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden, dass vereinzelte verschlüsselte Passwörter entwendet wurden.

Passwort zurücksetzen vor Ort

Studierende und Hochschulbeschäftigte mussten daher zuletzt persönlich auf den Campus kommen und ihre Zugangsdaten für die Hochschuldienste ändern. "Wir sind uns bewusst, dass die Sicherheitsmaßnahmen die Lehre und den Betrieb an der TH Nürnberg zeitweise stark beeinträchtigt haben. Wir mussten jedoch sichergehen, dass sich keine Risiken mehr im System verbergen", heißt es von THN-Präsident Prof. Dr. Niels Oberbeck in einer Mitteilung.

Wer nicht handelte, wurde gesperrt

Man hoffe nun, den Betrieb ohne gravierende technische Nachwirkungen fortsetzen zu können. Die THN weist in der Mitteilung weiter darauf hin, dass alle Accounts, für die das Passwort noch nicht geändert wurde, nun gesperrt sind. Betroffene müssten sich persönlich an ihre Fakultät oder Abteilungsleitung wenden, um die Freischaltung zu veranlassen, so die Hochschule.