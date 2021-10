Nach Corona-Zwangspause: Premieren am Landestheater Coburg

Das Landestheater Coburg feiert am Wochenende die Premieren von "Next to Normal" und "Cosi fan tutte". Es ist das erste Mal, dass nach einem Jahr Zwangspause wegen der Corona-Pandemie neue Stücke gezeigt werden.

Auch interessant: Coburg trennt sich 2023 vom Intendant des Landestheaters

Zwei Premieren in Coburg: "Next to Normal" am Samstag

Am Samstag wird das Musical "Next to Normal" von Tom Kitt und Brian Yorkes aufgeführt. Der Inhalt: die Geschichte einer Familie, die mit der bipolaren Störung ihrer Mutter konfrontiert ist. Das Stück wurde bereits mit dem Pulitzerpreis und drei Tony-Awards ausgezeichnet, heißt es in einer Mitteilung des Landestheaters.

Mozart-Oper feiert am Sonntag Bühnenpremiere im Landestheater

Am Sonntag feiert die Oper "Cosi fan tutte" von Wolfgang Amadeus Mozart Bühnenpremiere in Coburg. Die Oper in der Inszenierung von Dominik Wilgenbus wurde in der vergangenen Spielzeit bereits online auf den Kanälen des Landestheaters präsentiert.

Letzte Spielzeit im Großen Haus vor Generalsanierung

Aufgrund aktualisierter Coronabestimmungen sind ab sofort neue Kartenkontingente für beide Premieren erhältlich. Besucherinnen und Besucher müssen am Einlass einen 3G-Nachweis vorzeigen und bei den Veranstaltungen eine Maske tragen. Das Premierenwochenende ist der Auftakt für die letzte Spielzeit im Großen Haus des Landestheaters vor der Generalsanierung des Gebäudes.