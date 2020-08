Nach Corona-Test-Panne: Sondersitzung im Landtag

Nach dem Wirbel um die Pannen an den bayerischen Corona-Testzentren für Reisende kommt der Gesundheitsausschuss des Landtags heute ab 13 Uhr zu einer Sondersitzung zusammen. Dabei wird die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) über die aktuelle Lage berichten - und sich den Fragen der Abgeordneten stellen. Auch Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU), aktuell "Corona-Koordinator" der Staatsregierung, kommt in den Ausschuss. Grüne, SPD und FDP hatten die Sondersitzung beantragt.

Der Hintergrund: Bei den vor rund drei Wochen eingerichteten Teststationen an Flughäfen, Bahnhöfen und Autobahnen im Freistaat gab es anfangs massive Verzögerungen und Fehler. Mitte vergangener Woche musste Huml einräumen, dass bis dahin 44.000 Menschen ihr Ergebnis noch nicht erfahren hatten, darunter über 900 positiv Getestete. Gestern wurde bekannt, dass die Ministerin wohl bereits zwei Tage früher als von ihr angegeben vom Ausmaß der Test-Pannen wusste.

Fischbach: Ministerium ist "überlastet"

Man müsse jetzt analysieren, was falsch gelaufen sei, betonte der FDP-Abgeordnete Matthias Fischbach vor der heutigen Ausschuss-Sondersitzung. "Aus meiner Sicht ist das Gesundheitsministerium überlastet und braucht Unterstützung", sagte er.

Laut Staatskanzlei-Chef Herrmann können wohl nicht alle positiv Getesteten informiert werden. Dabei geht es offenbar um knapp 50 Menschen, die an einem der Testzentren bis Mitte vergangener Woche positiv getestet wurden - und zu denen fehlerhafte Kontaktdaten vorliegen. Herrmann betonte aber zuletzt, man habe aus der Panne gelernt und der Vorgang sei "jetzt auch abgeschlossen". Demnach werden die Daten an den Stationen, die mittlerweile von privaten Firmen betrieben werden, nicht mehr händisch, sondern digital erfasst.

Grüne wollten auch Söder im Ausschuss

Die bayerische Opposition hält die Test-Pannen dagegen keineswegs für abgeschlossen. Seit Tagen erneuern Grüne, SPD und FDP ihre Kritik an der Staatsregierung, auch an Ministerpräsident Söder. Die AfD-Fraktion kritisierte unter anderem eine "intransparente Abwicklung der Testungen durch private Anbieter" sowie "Organisationsmängel im Kontext der Testergebnisse". Von Hilfsorganisationen, die anfangs mithilfe von Ehrenamtlichen den raschen Aufbau der Stationen garantiert hatten, kam Kritik an der Krisenkommunikation der Staatsregierung.

Die Landtags-Grünen hatten zudem vor der heutigen Sitzung gefordert, dass neben Huml auch Ministerpräsident Söder den Abgeordneten "Rede und Antwort stehen" müsse. "Er trägt die Verantwortung", betonte Fraktionschefin Katharina Schulze.