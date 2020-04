Nach Corona-Schließungen: Vorbereitungen für Schulbetrieb laufen

Abschlussklassen machen den Anfang

Gemäß den Vorgaben des Kultusministeriums werden werden ab Montag zunächst nur die 14 Prozent der bayerischen Schüler zum Unterricht gehen, die vor ihren Abschlussprüfungen stehen und sich darauf vorbereiten müssen. Am 11. Mai sollen dann die Klassen wieder in die Schulen dürfen, die im nächsten Jahr ihren Abschluss machen.

Das Abitur findet im Freistaat ab dem 20. Mai statt, Prüfungen an Mittelschulen ab dem 6. Juli, FOS und BOS folgen ab dem 18. Juni und Realschulen ab dem 30. Juni. Schüler und Lehrer mit Vorerkrankungen sowie schwangere Lehrerinnen und über 60-Jährige haben aber zunächst keine Präsenzpflicht.

Hygienemaßnahmen in Schulen

Um die Hygienemaßnahmen in den Schulen einzuhalten, sollen die Klassen geteilt werden: In Förderschulen dürfen maximal neun Schüler in einer Klasse sein, in den übrigen Schulen höchstens 15.

Zudem sollen sie an Einzeltischen sitzen, wobei eine frontale Sitzordnung und ein Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern gilt. Nach jeder Schulstunde sollen die Klassenräume mindestens fünf Minuten durchgelüftet werden. Die Pausen sollen die Schüler im Klassenzimmer oder nach Gruppen, unter strenger Aufsicht, zeitversetzt verbringen.

Maskenpflicht nur auf dem Schulweg

Eine Maskenpflicht soll es im Unterricht nicht geben - in bestimmten Situationen, wie dem Ankommen im Schulgebäude oder beim Toilettengang wird das Tragen einer Maske jedoch vom Kultusministerium empfohlen. Auf dem Schulweg mit Bus und Bahn sind Masken jedoch Pflicht.