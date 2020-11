Nach Corona-Schließung: Schlachthof Vilshofen nimmt Betrieb auf

Weil sich am Schlachthof Vilshofen im Kreis Passau insgesamt 100 Mitarbeitende mit Covid-19 infiziert hatten, wurde der Betrieb eingestellt. Nun soll er morgen wieder anlaufen. Das sei aus Personalgründen zunächst nur mit etwa 50 Prozent der Kapazität möglich, wie Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) nach einem Besuch am Vormittag sagte.

Angespannte Lage für Schweinemarkt

Aiwanger sei froh, dass in Vilshofen wieder Tiere geschlachtet werden können. Durch Reihenuntersuchungen und Schnelltests seien die Infektionen früh erkannt worden. "Ich bin froh, dass der Betrieb angekündigt hat, die Produktion kurzfristig mit einer Rumpfmannschaft wieder hochzufahren", so der bayerische Wirtschaftsminister. Denn die eh schon angespannte Lage für den Schweinemarkt in Bayern verschärfe sich durch Schlachthof- Schließungen. Es gibt laut Wirtschaftsministerium bereits einen Rückstau bei Schweineschlachtungen: 100.000 Tiere in Bayern können nicht zeitgerecht verarbeitet werden. Außerdem seien die Fleischpreise wegen des chinesischen Importverbots für deutsches Schweinefleisch im Zuge der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest gefallen.

Aiwanger will Zwölf-Stunden-Schichten

Konkret sagte der Minister zu, sich für eine erneute Allgemeinverfügung mit Ausnahmeregeln zur Ausweitung der Arbeitszeit einzusetzen. "Die Schlachthöfe brauchen die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter für einige Wochen bis zu zwölf Stunden täglich zu beschäftigen. Zu Beginn der Coronapandemie haben wir das auch möglich gemacht. Dadurch kann die Kapazität erhöht und der Rückstau bei den Schweinen reduziert werden", sagte Aiwanger. Die Gespräche zwischen Wirtschafts- und Arbeitsministerium laufen bereits, heißt es.

Zudem will sich Aiwanger für eine Verbesserung der Exportmöglichkeiten von bayerischem Schweinefleisch in Drittländer wie Serbien und Montenegro einsetzen. Neue Märkte seien nötig, um die Absatzchancen der Branche zu verbessern.

Höchste Hygienevorkehrungen für Schlachthöfe

Generell, so der bayerische Wirtschaftsminister, müssten in Schlachthöfen auch höchste Hygienevorkehrungen eingehalten werden. Das gelte auch für die Unterkünfte des Personals. Von den Arbeitsabläufen her lasse es sich teilweise nicht vermeiden, dass Mitarbeiter eng zusammenstehen. In den Unterkünften teilten sich mehrere Menschen eine Wohnung.

Inzidenzzahl des Landkreises Passau nochmal gestiegen

In den niederbayerischen Schlachthöfen Vilshofen und Landshut können wöchentlich bis zu 40.000 Schweine geschlachtet werden.

Vergangene Woche war der Corona-Ausbruch am Schlachthof Vilshofen bekannt geworden. Daraufhin wurde der Betrieb eingestellt. Stand Sonntagabend hatten sich dort insgesamt 100 Mitarbeitende infiziert. Das schlägt sich auch auf die Inzidenzzahl des Landkreises Passau nieder: Mit 360 ist er deutschlandweit auf Platz 6.