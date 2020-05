Nach Corona-Protesten: Unterfrankens Polizei hält den Ball flach

Vor allem in Großstädten wie München und Nürnberg liefen Corona-Proteste am Wochenende teils aus dem Ruder. Viel zu viele Menschen drängten sich auf engem Raum, und Neo-Nazis und Verschwörungsfanatiker nutzten den Anlass, um ihre Botschaften unters Volk zu bringen. Auch in Unterfranken gab es mehrere Protestaktionen gegen die aktuellen Einschränkungen – allerdings laut Polizei ohne besondere Vorkommnisse.

Kein Sonderplan für künftige Corona-Demos

Eine verstärkte polizeiliche Überwachung künftiger Kundgebungen dieser Art ist derzeit offenbar kein Thema. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Unterfranken auf Nachfrage mitteilt, liegen Demonstrationen immer im Zuständigkeitsbereich der jeweiligen einsatzführenden Polizeidienststelle. Wenn also beispielsweise in Würzburg eine Versammlung angemeldet wurde, wird die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt diese begleiten, die Lage beurteilen und bei Bedarf weitere Kräfte hinzuziehen.

Einsatzkräfte werden je nach Lage dazugeholt

Dies gelte im Übrigen für alle Demonstrationen und nicht nur im Zusammenhang mit Corona, so Polizeipressesprecher Björn Schmitt. Unter anderem hatten Menschen am Samstag in Würzburg, Schweinfurt, Bad Kissingen, Bad Neustadt, Karlstadt, Schöllkrippen und Miltenberg ihrem Unmut über persönliche Einschränkungen und eine angeblich drohende Impfpflicht Luft gemacht.