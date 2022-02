Nach Corona-Protest mit Verletzten in Regensburg: Zeugen gesucht

Am Rande nicht angemeldeter Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in Regensburg sind am Montagabend mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei hat deshalb nun eine Ermittlungsgruppe gegründet. Das teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz am Dienstag mit. Es werden dringend Zeugen gesucht. Außerdem ist eine Hinweis-Hotline rund um die Uhr besetzt, wie es weiter heißt.

Frau versprüht Reizgas

Die Auseinandersetzungen mit mehreren Beteiligten hatten sich gegen 19.20 Uhr auf dem Eisernen Steg ereignet, einer Fußgängerbrücke über der Donau. Laut Polizei sprühte zunächst eine Frau mit Reizgas um sich und verletzte dadurch drei Menschen. Diese klagten über Reizungen und Atembeschwerden und kamen ins Krankenhaus. Das Motiv der Frau ist unklar.

Mann am Kopf verletzt

Zur ungefähr gleichen Zeit kam es ebenfalls auf der Fußgängerbrücke zu einer weiteren Auseinandersetzung, bei der ein Mann schwer am Kopf verletzt wurde. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 26-jährigen Regensburger. Der Mann sagte aus, er sei unvermittelt von zwei schwarz gekleideten und vermummten Personen angegriffen worden. Eine von ihnen sei etwa 1,70 Meter groß gewesen. Die Unbekannten hätten ihn nach einem kurzen Wortwechsel attackiert und seien dann geflüchtet. Auch ihr Motiv ist noch unbekannt.

Gefährliche Körperverletzung

Kripo und Staatsanwaltschaft Regensburg ermitteln in beiden Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung. Laut Polizei gibt es Hinweise, dass zumindest ein Teil der Beteiligten zuvor an den Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen in der Innenstadt teilgenommen hat. Diese wurden durch die Polizei aufgelöst.