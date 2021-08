Nach Corona-Pause: Würzburger Umsonst & Draußen Festival startet

Nach einjähriger Pause wird das Umsonst und Draußen Festival in Würzburg heuer wieder stattfinden. Geplant ist, dass vom 2. bis zum 5. September Bands auf den Mainwiesen auftreten. Diesmal jedoch findet alles ein paar hundert Meter vom gewohnten Veranstaltungsort entfernt statt – auf den hinteren Mainwiesen in der Nähe des Biergartens "Wasserhäusle". Das Areal bietet Sitzplätze für 1.000 Besucherinnen und Besucher – eine Online-Voranmeldung ist dabei notwendig.

Eine statt vier Bühnen

Außerdem wird es statt der gewohnten vier Bühnen nur noch eine große Bühne geben, auf der in Dreier-Blocks täglich Musikerinnen und Musiker, wie der experimentelle Münchner Hip-Hop-Künstler "Das Ding ausm Sumpf" oder die Würzburger Electro-Kombo "Not Machine" auftreten werden.

Corona-Regeln auf dem Festival-Gelände

Auf dem gesamten Festival-Gelände herrscht Maskenpflicht – ausgenommen am Sitzplatz. Zudem müssen Kontaktdaten hinterlassen werden. Die 3G-Regel soll ab einer Inzidenz ab 35 in Kraft treten Besucherinnen und Besucher müssen deshalb vor dem Betreten des Geländes einen negativen Test vorweisen, geimpft oder genesen sein. Auch 2021 bleibt das Festival kostenlos.

Auch das Africa Festival findet heuer statt

Auch das Internationale Africa Festival in Würzburg findet in diesem Jahr statt. Es wurde extra ein corona-konformes Hygienekonzept ausgearbeitet: so gibt es etwa personalisierte Tickets um gegebenenfalls Personen zurückverfolgen zu können. Das Festival soll wie eine Art Messe stattfinden. Statt dem großen Zirkuszelt mit 2.500 Plätzen für die Abendkonzerte gibt es bei diesem kleineren 32. Africa Festival nur eine zentrale, offene Musikbühne.