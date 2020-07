Nach Corona-Pause: Würzburger Nautiland öffnet für Besucher

Wegen Corona dürfen nur 300 Gäste gleichzeitig ins Bad

Auch die Anzahl an Gästen ist wegen der Corona-Pandemie eingeschränkt: Zunächst dürfen nur 300 Gäste gleichzeitig ins Nautiland. Das sind deutlich weniger als etwa im Würzburger Dallenbergbad, wo derzeit maximal 2.000 Badegäste eingelassen werden. Anders als das Dallenberg-Freibad gilt das Nautiland aber als Hallenbad – und da richte sich die Gästebeschränkung nach der Anzahl der Umkleidekabinen, so Robert Konrad. Für einen Besuch im Nautiland ist eine vorherige Buchung notwendig, entweder als Online-Reservierung auf der Internetseite der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) oder im WVV-Zentrum in der Würzburger Domstraße.

Einlass nur nach vorheriger Reservierung

Ohne eine Vorab-Reservierung werde niemand ins Nautiland eingelassen, sagt der Bäderchef: "Für den Fall, dass ein infizierter Mensch im Bad war, müssen wir über die Buchungen nachvollziehen können, wer sonst noch im Nautiland war." Im Bad selbst gilt bis zu den Umkleidekabinen die Mundschutzpflicht, in den Sanitärräumen steht Duschgel bereit – so sei es Vorschrift, sagt Robert Konrad. Im Kassenbereich und an der Selbstbedienungstheke der Gastronomie weisen Bodenaufkleber und Schilder auf den einzuhaltenden Mindestabstand hin.

Bäderchef: Nautiland soll "Urlaub daheim" versüßen

Geschäftsführer Robert Konrad ist sich sicher, dass das Nautiland auch mit den Einschränkungen "ein Sommer-Gefühl" entfalten wird. Seine Hoffnung: "Das hat doch vielleicht ein bisschen was von Urlaub und von Adria, gerade weil viele Menschen dieses Jahr nicht in den Urlaub fahren wollen oder können."