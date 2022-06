Nach Corona-Pause: Wieder Zuchtrennen in Pfarrkirchen

Nach zwei Jahren Corona-Pause können zum Ausklang des Pfingstwochenendes wieder "Nationalfeiertage" im niederbayerischen Pfarrkirchen im Rottal gefeiert werden. Auf der Pferderennbahn der Stadt findet am Pfingstmontag und dem folgenden Dienstag das "Pfingstmeeting" des Trabrennvereins statt. Die Pferderennen sind in der Region eine Institution, seit Generationen gelten die Renntage als "Pfarrkirchner Nationalfeiertage".

Auf zur Rennbahn! Rathaus und Geschäfte machen eher zu

Tatsächlich schließen am Dienstag unter anderem das Rathaus und nahezu alle Geschäfte in der Stadt bereits am Mittag, so dass das Personal zur Rennbahn gehen kann. Programmhighlight ist das mit 20.000 Euro dotierte "Bayerische Zuchtrennen" am Dienstag, das seit 1934 auf der Rennbahn in Pfarrkirchen ausgetragen wird. Insgesamt werden beim Pfarrkirchner Pfingstmeeting fast 67.000 Euro Preisgeld ausgeschüttet. Die Renntage beginnen jeweils um 13.30 Uhr.

24 Rennen auf dem Programm

Beim diesjährigen Trabermeeting am Pfingstmontag und dem folgenden Dienstag stehen insgesamt 24 Rennen auf dem Programm. Zu den größten Rennen zählen der "EURO-Cup" der Amateurfahrer am Pfingstmontag, bei dem 10.000 Euro ausgeschüttet werden, die mit 7.500 Euro dotierte "Rottal-Meile" am Dienstag und vor allem das "Bayerische Zuchtrennen" ebenfalls am Dienstag, bei dem 20.000 Euro verteilt werden. Das Zuchtrennen, das seit 1934 in Pfarrkirchen ausgetragen wird, gilt als Prestigerennen für Pferdebesitzer und Fahrer.

Geschäftsführer: "Bahn hat ihre Tücken"

In diesem Jahr sind im Zuchtrennen sieben Pferde am Start. "Wir freuen uns riesig, dass wir nach der Corona-Pause wieder Pferderennen auf der Pfarrkirchner Bahn sehen", sagt Uwe Enzinger, Geschäftsführer des Trabrennvereins dem BR. Einen echten Favoriten für das Bayerische Zuchtrennen könne er nicht ausmachen, so Enzinger. "Unsere Bahn hat ihre Tücken und die Kurven sind eng", weiß Enzinger. Außerdem werde seiner Ansicht nach in Pfarrkirchen "wilder gefahren und die Pferde seien für die Fahrer schwerer im Zaum zu halten."

Gute Wettquoten erwartet

Weil die Favoritenrollen in Pfarrkirchen in vielen Rennen nicht klar verteilt sind, lockt die Bahn mit meist guten Wettquoten. So hat ein Wetter beim letzten Renntag vor der Corona-Pause im Jahr 2019 in Pfarrkirchen rund 58.000 Euro für zehn Euro Einsatz gewonnen. "Wir hoffen, dass wir an den beiden Renntagen in Pfarrkirchen rund eine Viertel Million Euro Wettumsatz am Totalisator machen", so Uwe Enzinger. Einsätze können sowohl an der Bahn als auch über Wettanbieter im Internet gemacht werden.

Titelverteidiger am Start

Im Bayerischen Zuchtrennen am Dienstag stehen sieben Pferde im Feld. Unter anderem Titelverteidiger Josef Franzl mit dem siebenjährigen Wallach Far West, der als "Geheimtipp" gilt. Der Papierform nach sind der Schweizer Fahrer Loris Ferro mit dem Wallach Rushmore Face und Lokalmatador Andreas Geineder vom Trabrennverein Pfarrkirchen mit dem Hengst Golfe Juan die größten Sieganwärter in einem der renommiertesten Trabrennen in Europa.