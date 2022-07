Nach Coronapause wieder Kocherlball im Englischen Garten München

Nach drei Jahren feiern am Sonntag im Englischen Garten in München wieder die Frühaufsteher: Im Morgengrauen lockt der traditionelle Kocherlball am Chinesischen Turm mit Volksmusik und bayerischen Tänzen.

Die ersten Gäste kommen meist schon, wenn es noch dunkel ist, um sich einen guten Platz zu sichern. Vor der Pandemie waren es regelmäßig Tausende, die in den ersten Sonnenstrahlen Walzer, Polka, Zwiefachen und Landler tanzten. Der Ball war in den vergangenen zwei Jahren wegen der Pandemie ausgefallen.

Tradition aus dem 19. Jahrhundert

Die Veranstaltung hat eine lange Tradition: Gegen Ende des 19. Jahrhunderts trafen sich bei schönem Wetter im Sommer die sogenannten Kocherl - die Hausbediensteten - am Sonntag frühmorgens im Englischen Garten zum Tanz. Die frühe Stunde wählten sie, weil sie wieder zum Dienst antreten mussten, wenn die Herrschaft aus der Kirche kam. Im Jahr 1904 wurde der Ball verboten. Die Kocherl sollen es mit der Sittlichkeit nicht so genau genommen haben - das missfiel der Obrigkeit.

Wiederbelebte Tradition wird zum Besucher-Magnet

Vor 33 Jahren, zur 200-Jahr-Feier des Englischen Gartens im Jahr 1989, wurde der Brauch wiederbelebt. Danach wurde der Kocherlball in München am dritten Sonntag im Juli ein Kultereignis. Nach anfänglich etwa 600 Gästen kamen in den Jahren vor der Pandemie regelmäßig mehr als 10.000 Besucher: viele in Tracht, manche auch in historischen Uniformen oder im Gewand der früheren Kocherl. Sie drängten sich auf der stets zu engen Tanzfläche rund um den Chinesischen Turm.

Auch Ungeübte können mittanzen

Heuer werden die beiden Musikgruppen "Schreinergeiger" und "Tanngrindler Musikanten" zum Tanz aufspielen. Die Tanzmeister Katharina Mayer und Magnus Kaindl geben den Takt vor und sorgen dafür, dass auch Ungeübte mitmachen können: Sie erklären die Schritte und tanzen sie vor. Um 10 Uhr ist das Spektakel vorbei - dann geht es weiter mit dem normalen Biergarten-Betrieb.

Die Wirtin des Biergartens am Chinesischen Turm, Antje Haberl, hofft auf stabiles Wetter. "Denn nur wenn es schüttet, müssten wir den Ball absagen." Bisher aber ist die Vorhersage für Sonntag gut.