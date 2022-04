Nach Corona-Pause: Stadt Erlangen plant ruhigere Bergkirchweih

Weniger eng soll es auf der diesjährigen Bergkirchweih in Erlangen zugehen. Ziel sei, dass die Besucher weniger dicht gedrängt auf dem Gelände unterwegs sein sollen, sagte Konrad Beugel, der als städtischer Wirtschaftsreferent auch für die Bergkirchweih zuständig ist, bei einer Pressekonferenz.

Stadt plant fest mit "dem Berg"

Die Stadt Erlangen geht fest davon aus, dass das weltberühmte Fest, zu dem regelmäßig mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher kommen, nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfinden wird. Anstich soll am 2. Juni um 17.00 Uhr sein.

Weiterhin Kontrollen an den Eingängen, aber keine Obergrenze

Das Konzept der Stadt sieht vor, dass es weiterhin Zugangskontrollen an den Eingängen zum Festgelände am Erlanger Burgberg geben soll. Das ermögliche beispielsweise auch die Kontrolle des Impf- oder Genesenen-Status, wenn dies gefordert sein sollte, sagte Beugel. Derzeit geht er jedoch davon aus, dass das nicht der Fall sein wird: "Aber wir müssen auf solche Szenarien vorbereitet sein." Auf eine Besucherobergrenze oder eine Maskenpflicht auf dem Gelände verzichte die Stadt, so Beugel.

Bands versprechen ruhigere Musik auf den Kellern

Von den Wirten erwartet Oberbürgermeister Florian Janik (SPD), dass sie vor allem an den besucherstarken Wochenenden "Musik mit weniger Wumms" spielen. Die Bands hätten dies bereits zugesagt, erklärte Wirtesprecher Udo Helbig. Außerdem habe man sich auf einheitliche und längere Musikpausen geeinigt. Am Samstagabend gebe es auf allen Kellern beispielsweise zusammengerechnet drei Stunden Musik und zwei Stunden Pause. "Dann werden die Besucher auch nicht von einem zum anderen Keller laufen, was die Lage deutlich entspannen dürfte", sagte Helbig.

After-Berg-Party noch ungewiss – Erwartungen hoch

Für die After-Berg-Partys, die Feiern in der Innenstadt nach dem Ausschankende um 23.00 Uhr auf der Kirchweih, hat die Stadt noch kein fertiges Konzept. Bergreferent Beugel könnte sich jedoch vorstellen, dass der "To-Go"-Verkauf eingeschränkt oder ganz untersagt werden könnte. Das habe die Polizei schon seit Jahren gefordert.

Die Erwartungen auf eine Bergkirchweih nach zwei Jahren Abstinenz sind hoch, sagte Christoph Gewalt von der Steinbachbräu. "Wir haben unser Festbier gebraut. jetzt hoffen wir, dass wir es auch ausschenken können."