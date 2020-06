Nach Corona-Pause: Nacht-Sammeltaxis in Coburg fahren wieder

Elf Wochen lang musste das Angebot wegen der Corona-Pandemie pausieren, jetzt fahren die Nacht-Sammeltaxis wieder in Stadt und Landkreis Coburg. Wie das Landratsamt Coburg mitteilt, kommen Nachtschwärmer damit am Wochenende wieder in jeden Ort im Landkreis Coburg.

Für fünf Euro an jeden Ort im Landkreis

Bestellt werden können die Taxis zum zentralen Omnibushalt, zur Post oder zum Parkplatz Ketschenanger. Von dort aus fahren sie für nur fünf Euro an jede beliebige Adresse im Landkreis.

Auflagen: Anmeldung und Mund-Nasen-Schutz

Um den Fahrservice nutzen zu können, ist - mindestens eine Stunde vor Abfahrt - eine telefonische Anmeldung nötig. Fahrgäste müssen außerdem einen Mund-Nasen-Schutz tragen.