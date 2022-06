Nach Corona-Pause: Aschaffenburger Volksfest startet

Das 93. Aschaffenburger Volksfest startet am Donnerstag mit zwölf Festtagen – also einen Tag länger als gewöhnlich. Von den Kongress- und Touristikbetrieben der Stadt Aschaffenburg heißt es in einer Mitteilung: Weil Fronleichnam unmittelbar vor das erste Volksfestwochenende fällt, dürfe dieses Jahr einen Tag länger gefeiert werden. Auf die Besucher warten 50 Fahrgeschäfte auf dem Volksfestplatz auf rund 27.000 Quadratmetern Veranstaltungsfläche.

Eröffnung mit Großfeuerwerk

So wie in den Jahren vor Corona werde es dieses Jahr auch wieder bei der Eröffnung und dem Abschluss jeweils ein Großfeuerwerk geben. Zudem steht am 18. Juni ein traditioneller Festzug mit 45 Gruppen aus Aschaffenburg und der Region auf dem Programm, der von der Innenstadt zum Festgelände zieht. Die Kongress-und Touristikbetriebe erwarten an den zwölf Festtagen eine halbe Million Besucher.

45 Meter hohes Riesenrad feiert Premiere

Bei den Fahrgeschäften erwartet die Besucher Bewährtes und Neues. Dieses Jahr feiert ein neues 45 Meter hohes Riesenrad Premiere auf dem Aschaffenburger Volksfestplatz: Es hat 24 beheizbare Gondeln, zwei davon wurden speziell für Rollstuhlfahrer mit Begleitpersonen konstruiert. Außerdem neu: Das Fahrgeschäft "Night Style", das sich vertikal, horizontal und diagonal bewegt und überschlägt. Kulinarisch werden typisch fränkisch-bayerische Spezialitäten angeboten, von Grillhaxe, über Brezeln bis gegrillte Maiskolben und Baumstrietzel. Eine Maß Festbier kostet dieses Jahr 11,30 Euro.

Verschiedene Thementage geplant

Während des Volksfestes wird es dieses Jahr auch wieder Thementage geben: Am ersten Volksfestsonntag wird Lokalmatador Urban Priol im Festzelt Politkabarett bieten. Außerdem wird es am 20. Juni einen Seniorennachmittag und 27. Juni den Familientag geben mit vergünstigten Preisen beim Essen und den Fahrgeschäften. Das Rahmenprogramm und weitere Informationen zum 93. Aschaffenburger Volksfest gibt es auf der Webseite der Stadt.