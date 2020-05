Nach Corona-Pause: Ab jetzt öffnen wieder die Spielplätze

Ab Mittwoch dürfen in ganz Bayern wieder die Spielplätze nach der Corona-Zwangspause öffnen. Der Städte- und Gemeindebund begrüßt grundsätzlich die Entscheidung der bayerischen Staatsregierung. Besonders Familien in den Städten dürfte freuen, dass die Spielplätze wieder öffnen, sagt Uwe Brandl (CSU), Bürgermeister von Abensberg und Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. Schließlich seien Freiräume in der Stadt eben begrenzter als auf dem Land.

Menschen müssen diszipliniert sein

Wie für viele seiner Amtskollegen bleibt aber auch für Brandl offen, ob es gesonderte Regeln für Spielplätze gibt. "Es soll ja weiter Abstand gehalten werden und es sollen keinen Menschensammlungen stattfinden. Da tut sich die Großstadt wesentlich leichter: Da ist die Polizei an Ort und Stelle und präsent. Das ist in kleinen Städten wie Abensberg (Lkr. Kelheim) nicht der Fall. Da kommt es sehr darauf an, dass die Menschen diszipliniert sind."

Wer soll Regeln kontrollieren?

Grundsätzlich gelten weiterhin die allgemeinen Abstands- und Sicherheitsvorschriften. Die Frage, wer diese kontrollieren soll, bleibt offen. Der Vorschlag von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD), sogenannte Spielplatzkümmerer einzusetzen, hält Brandl für eine nette Idee. Aber: "Der Kümmerer hilft nur dann was, wenn er an Ort und Stelle die Möglichkeit hat, einen Platzverweis auszusprechen. Er müsste die Möglichkeit haben, Personenfeststellung zu betreiben. Das geht bei uns in Bayern zumindest nicht."

Für den Präsidenten des Deutschen Städte- und Gemeindebunds sollten die Eltern aber nicht gleich für ihre Kinder haften, weil diese einmal gegen die Regeln verstoßen. In Abensberg setzt Brandl weiter auf das Gespräch.