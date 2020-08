Nach Corona-Panne: Staatskanzleichef verteidigt Söder

Der Chef der Staatskanzlei, Florian Herrmann (CSU), hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) trotz der jüngsten Pannen bei den Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer ein gutes Krisenmanagement bescheinigt.

Herrmann: Söder hat für maximale Transparenz gesorgt

In der Sendung BR extra im BR-Fernsehen sagte Herrmann, Söder habe die Fehler eingestanden und damit für maximale Transparenz gesorgt und das sei Teil der Qualität eines guten Krisenmanagers.

Bei Problemen wie der Corona-Krise gebe es nur zwei Möglichkeiten, so Herrmann. Entweder man warte auf Perfektion oder man handle sofort, wenn man erkenne, was zu tun sei. Im Fall der Urlaubsrückkehrer sei es wichtig gewesen, möglichst schnell zu testen, auch wenn das nicht perfekt abgelaufen sei.

Für die Bekämpfung der Pandemie gebe es keine Blaupause, betonte Herrmann. Man solle keine Erbsen zählen oder sich gegenseitig die Schuld zuschieben. Die Fehler seien nun behoben und man müsse nach vorn schauen.

Dank an die Ehrenamtlichen

Herrmann stellte sich auch klar hinter die Ehrenamtlichen, die in den ersten Tagen an den Teststationen gearbeitet hatten. Sie hätten eine "enorme Arbeit geleistet" und dafür sei die Staatsregierung dankbar. Ihnen sei kein Vorwurf zu machen.

Scharfe Kritik von Grünen-Chef Hartmann

Der Fraktionschef der Grünen im Landtag, Ludwig Hartmann übte in der Sendung dagegen scharfe Kritik an Söder. Seit Tagen habe es Hinweise gegeben, dass die Testergebnisse der Urlaubsrückkehrer nicht schnell genug übermittelt würden. Fast 1.000 Infizierte, die fast 14 Tage nicht informiert worden seien, das sei "das größte Debakel bei der Corona-Bekämpfung", so Hartmann.

Eine Strategie sei nur gut, wenn auch die Umsetzung funktioniere. Es gehe nicht darum, wer der Schnellste sei, kritisierte Hartmann. Breit testen sei wichtig, aber Ehrenamtliche mit Papier und Stift loszuschicken sei "ein Debakel mit Ansage".

Rückendeckung von Politikwissenschaftlerin Ursula Münch

Die Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, Ursula Münch, verteidigte die Staatsregierung dagegen. "Nur wer nichts macht, macht keine Fehler", erklärte sie. In der derzeitigen Kritik an Söders Krisenmanagement schwinge auch viel Häme mit.

Sie selbst hätte erwartet, dass Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) zurücktrete und Ministerpräsident Söder ihr Rücktrittsangebot annehme, so Münch. Anlass dazu habe Söder ihrer Meinung nach gehabt. Eine deutliche Warnung habe der Ministerpräsident aber in Richtung Gesundheitsministerium ausgesprochen. "Viele Fehler dürfen nicht mehr passieren", erklärte Münch.

TU-Virologin: Einmaliger Test gibt keine Sicherheit

Die Chefvirologin der TU München, Ulrike Protzer, betonte, die Infektionszahlen bewegten sich in Deutschland derzeit "immer noch in gutem Rahmen". Man müsse lernen, mit dem Virus zu leben.

Protzer wies darauf hin, dass ein einmaliger negativer Test eines Urlaubsrückkehrers noch keine Sicherheit gibt. Die Inkubationszeit müsse beachtet werden. Sie riet Urlaubern dringend, Risikogebiete zu meiden.