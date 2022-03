Nach Corona-Maßnahmen: Keine Streams von Ausschüssen im Landtag

Coronabedingt sind derzeit zu den Sitzungen der verschiedenen Landtagsausschüsse nur eine begrenzte Anzahl an Besuchern zugelassen. Für diese gilt 3G plus und auch die Abstände müssen eingehalten werden. Damit die Öffentlichkeit dennoch etwas von der Ausschussarbeit der Abgeordneten mitbekommt, werden die Sitzungen momentan noch im Internet live übertragen.

Plenum per Livestream, Ausschüsse künftig nicht mehr

Nach dem Wegfall der Corona-Maßnahmen im Landtag wird damit jedoch Schluss sein. Die Regierungsfraktionen aus CSU und Freien Wählern haben einen Antrag von Grünen, SPD und FDP abgelehnt, der eine dauerhafte digitale Beobachtung der kompletten Ausschussarbeit ermöglichen wollte. Die AfD-Fraktion hat sich enthalten. Bisher sieht die Geschäftsordnung des Bayerischen Landtags nur die Übertragung und Aufzeichnung von Plenarsitzungen per Livestream vor.

"Wir brauchen Fortschritt statt Rückschritt!"

Zur Begründung hatten Grüne, SPD und FDP angeführt, dass sich ein Großteil der parlamentarischen Arbeit in den Ausschüssen abspielt. Alle Bürgerinnen und Bürger sollten daher auch online an den demokratischen Entscheidungsprozessen im Landtag teilhaben können.

Jürgen Mistol (Grüne) warf CSU und Freien Wählern in Sachen Digitalisierung "Gleichgültigkeit gegenüber gesellschaftlichen Veränderungen", "Trägheit" und ein "rückwärtsgewandtes Weltbild" vor. Man brauche Fortschritt statt Rückschritt.

"Steinzeitliche Vorstellung von Öffentlichkeit"

Simone Strohmayr (SPD) will "dauerhaft mehr Transparenz ins Parlament bringen". Es sei absolut undemokratisch und nicht nachzuvollziehen, warum die positiven Errungenschaften der Digitalisierung jetzt aufgegeben werden sollten. Man habe doch nichts zu verbergen.

Matthias Fischbach (FDP) warf ein, nicht jedem sei es möglich zu den jeweiligen Ausschusszeiten persönlich in den Landtag zu kommen. Der Bayerische Landtag sollte daher ein Parlament sein, das seiner Bevölkerung von München bis an die Landesgrenzen gleichermaßen über das Internet zugänglich ist. "Schluss mit dieser steinzeitlichen Vorstellung von Öffentlichkeit, die an der Tür des Sitzungssaals endet!"

"Was hat denn der Landtag 75 Jahre gemacht – ohne Stream?"

Fabian Mehring (Freie Wähler) kann diese "Kampfbegriffe" nicht verstehen. "Was hat denn der Bayerische Landtag 75 Jahre lang gemacht – ohne Livestream, ohne Übertragung im Internet? Er hat getagt, und zwar transparent mit offenen Türen!", konterte Mehring.

Tobias Reiß (CSU) betonte, die CSU sehe im Moment keine Möglichkeit, dauerhaft und jede Sitzung zu streamen und dann auch noch fürs Archiv. Man sei aber bereit zu einem Kompromiss, um beispielsweise Zuschaltungen in Einzelfällen zu ermöglichen. Der Landtag brauche ein "Digitalkonzept" – darüber wolle man reden. Den genauen Zeitpunkt dafür blieb allerdings offen.

Ausschuss-Klickzahlen variieren deutlich

Das öffentliche Interesse an den Ausschüssen variierte bisher sehr deutlich: Zwischen 27 und gut 500 Aufrufen wurden pro Ausschuss-Sitzung im Internet gezählt. Ganz billig sind die coronabedingten Übertragungen nicht. Sie schlagen mit durchschnittlich 15.000 Euro pro Sitzungswoche zu Buche. Bei 36 Sitzungswochen pro Jahr macht das eine gute halbe Million Euro aus. Aus Sicht der CSU-Fraktion ist das nicht gerechtfertigt. "Wenn man sich überlegt, dass im Ausschuss für Recht und Verfassung die durchschnittliche Zahl bei 19 Livestream-Nutzern liegt, inklusive der Abgeordneten und der Fraktionsmitarbeiter, dann ist das doch ein deutliches Missverhältnis", sagte Stephan Oetzinger (CSU).

Als erbittertste Gegner einer dauerhaften Live-Übertragung aller Ausschusssitzungen gelten CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer und die Vorsitzende des Rechtsausschusses, Petra Guttenberger (CSU).

Mit Material von dpa

