Nach Corona Masseninfektion: Corona-Testzelt in Mamming

Die Corona-Masseninfektion auf einem großen Bauernhof in Mamming (Lkr. Dingolfing-Landau) hat Behörden und Politik aufgeschreckt - und die Bürger beunruhigt. Die Landesregierung will nun dabei helfen, Vertrauen zu schaffen und baut heute eine Covid-Teststation in der Gemeinde auf.

Corona-Tests beim Hausarzt weiter möglich

Gleichzeitig sind Tests weiterhin beim Hausarzt möglich. Mit der mobilen Station soll gewährleistet werden, dass sich so viele Menschen wie möglich testen lassen können, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, so Landrat Werner Bumeder. Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) will die Menschen in Mamming und der Umgebung mit dem Testangebot beruhigen: "Gerade in einer Situation wie dieser ist dies ein sehr wichtiges Angebot an die Bevölkerung."

Genauer Blick auf andere Großbetriebe

Zudem werden weitere Betriebe untersucht. Auch hier soll es Massentests in Erntebetrieben geben, die ersten sind bereits am Sonntag gestartet. Zunächst sind große landwirtschaftliche Betriebe im Landkreis Dingolfing-Landau an der Reihe, angrenzende Landkreise würden dann, sofern nötig, in einem zweiten Schritt kommen, so Gesundheitsministerin Huml. Bei besagtem Betrieb in Mamming sind 174 von knapp 500 Erntehelfern positiv auf Covid-19 getestet worden.

Schuldzuweisungen in unterschiedliche Richtungen

Auf dem Hof war das vorgeschriebene Hygienekonzept nach Angaben von Landrat Werner Bumeder nicht vollständig umgesetzt worden. Grüne und SPD werfen der Staatsregierung vor, die Kontrolle von Saisonarbeiter-Unterkünften vernachlässigt zu haben. Ein Saisonarbeiter wird im Krankenhaus behandelt, einige weitere Infizierte weisen nach Ministeriumsangaben Symptome auf.

Sicherheitsdienst überwacht Ausgangsverbot

Die Helfer aus Ungarn, Rumänien, Bulgarien und der Ukraine waren bei der Gurkenernte eingesetzt. Der komplette Betrieb steht unter Quarantäne. Das Landratsamt hat einen Bauzaun um das Gelände errichtet, ein Sicherheitsdienst überwacht das Ausgehverbot, Lebensmittel werden angeliefert. Da die Erntehelfer wenig Kontakt zur ortsansässigen Bevölkerung hatten, geht das Landratsamt bisher davon aus, dass sich die Infektionen nicht über den Hof hinaus verbreitet haben.

Ministerpräsident Markus Söder wird sich am Vormittag zu der Corona-Situation in Mamming äußern. Einen Livestream zur Pressekonferekz finden Sie ab 10 Uhr auf BR24.de.