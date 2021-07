Nach Lockdown: Personalmangel in Restaurants und Hotels

Mehr als zwei Monate Lockdown 2020 und dann zuletzt nochmal fast sieben Monate haben in der Gastro- und Tourismusbranche ihre Spuren hinterlassen. So auch im Bayerischen Wald. Es fehlt an Personal.

Vom Restaurant in die Fabrik zum Arbeiten

Einige Kellner, Bedienungen, Köche oder Zimmermädchen sind in andere Branchen abgewandert. Nicht jeder Betrieb konnte nämlich das staatliche Kurzarbeitergeld aufstocken, das manchen Betroffenen dann einfach zu knapp wurde.

Monika Schweitzer, die Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands im Landkreis Regen, sagt, die Mitarbeitenden seien entweder in eine Fabrik gegangen zum Arbeiten - oder in den Lebensmitteleinzelhandel. "Bei uns hat man ja nicht gewusst, wann und wie es wieder losgeht."

Wegen Corona-Hygieneregeln sogar mehr Personal benötigt

Jetzt, wo wieder Gäste da sind, bräuchte die Branche wegen der Hygieneregeln aber sogar mehr Personal, sagt der Kreisverbandsvorsitzende im Landkreis Cham, Andreas Brunner. Aber Neues zu finden sei schwierig - erkennbar auch an wiederkehrenden Stellenanzeigen in Zeitungen. Die meisten Häuser schaffen es, aber es gibt auch Speiselokale, die wegen Personalmangels nur noch Mittags oder Abends aufsperren oder mehr Ruhetage machen.