Corona-Öffnungen: Gemischte Bilanz nach einer Woche

Abhängig von den jeweiligen Inzidenzwerten in den Landkreisen und kreisfreien Städten konnten seit Montag wieder Öffnungen vorgenommen werden. Ab einem Wert von 50 gelten jedoch bestimmte Einschränkungen. Diese an den Wert gekoppelten Vorgaben stören vor allem Einzelhändler, die innerhalb weniger Tage auf eine Entwicklung reagieren müssen.

Keine Kundenströme im Einzelhandel

In Landkreisen mit einer 7-Tages-Inzidenz zwischen 50 und 100 Fällen dürfen die Geschäfte Kunden nur nach vorheriger Terminabsprache in ihre Läden lassen. Etwa 90 Prozent der Geschäfte bieten nach Angaben des Handelsverbands Bayern dieses "Click and meet" genannte Konzept an.

Der Umsatz sei allerdings nur ein Viertel im Vergleich zu komplett geöffneten Läden, berichten Unternehmen, die an mehreren Standorten in Bayern vertreten sind. Deshalb spricht der Verband von einer durchwachsenen Bilanz nach fünf Tagen. Auch ein Einkaufstourismus aus Gegenden, die keine Lockerungen haben, in Nachbarlandkreise, sei laut Verbandssprecher Ohlmann kaum festzustellen.

Tiere freuen sich auf Maskenmenschen

Deutlich zufriedener sind die Tierparks in München und Nürnberg. Beide sind gut besucht, aber es ist nicht völlig überlaufen. Zumal in den Zoos auch eine Maximalbesucherzahl festgelegt ist. Im Nürnberger Tiergarten kamen bisher jeden Tag rund 1.500 Besucher. Viele Tierfreunde nutzten bereits die erste Gelegenheit nach längerer Pause, mal wieder die Gehege und Volieren aufzusuchen, obwohl in den Tiergärten Maskenpflicht herrscht.

"Man hat schon das Gefühl: Gerade Familien finden es super, dass sie mal etwas Anderes machen können als nur spazieren zu gehen." Lisa Reininger, Tierpark Hellabrunn

Museen haben noch viel Platz

Noch eher wenig Zulauf finden die Kulturinstitutionen in Bayern, die seit Montag wieder geöffnet haben. Büchereien, Archive und Bibliotheken dürfen ebenso unter Auflagen wieder öffnen wie Museen und Galerien.

"Die Zahl der Besucher ist seit Montag kontinuierlich gestiegen, wir hatten aber an keinem Tag mehr als 400 im Haus. Am kommenden Wochenende sind wir allerdings ausverkauft." Gerrit Faust, Deutsches Museum München

Allerdings haben längst noch nicht alle Museen in Bayern wieder offen. Manche wie die Kunstsammlungen und Museen in Augsburg oder das Kunstmuseum Bayreuth planen die Wiedereröffnung vorbehaltlich der richtigen Inzidenzwerte für kommenden Montag. Das Museum Moderner Kunst in Passau wiederum hatte angekündigt, am Mittwoch aufzusperren - blieb aber letztlich geschlossen. Ein Schicksal, das es bei steigenden Inzidenzzahlen möglicherweise bald mit anderen teilen muss.