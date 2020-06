Lehrerverband fordert Leistungsstanderhebung

Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, hat sich im Gespräch mit dem BR für eine Leistungsstanderhebung der Schülerinnen und Schüler im kommenden Schuljahr ausgesprochen.

Forderung nach Wissenstest: Meindinger fühlt sich missverstanden

Meidinger fühlte sich missverstanden, nachdem einige Medien berichtet haben, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes fordere einen Wissenstest. Dem BR sagte Meidinger:

"Es geht nicht um die Erhebung von Noten oder stressigen Tests, sondern es geht darum, festzustellen, wie der Leistungsstand ist. Diese Erhebung brauchen wir, um Anfang nächsten Schuljahres schauen zu können: Wo sind Lücken, was muss nachgeholt werden, welche Schüler sind besonders abgehängt worden? Dafür brauchen wir eine verlässliche Leistungsstanderhebung." Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes und Leiter des Robert-Koch-Gymnasiums in Deggendorf.

Lehrer müssten sich nach den Ferien einen Überblick über den Wissensstand der Schüler verschaffen – das muss keine schriftliche Abfrage sein, sondern könnte nach Meidingers Ansicht auch mündlich erfolgen.

Zusätzliche Lehrer für Förderunterricht

Mit derartigen Leistungsstanderhebungen würden auch weitere Konsequenzen einhergehen: Lehrer müssten im Unterricht bestimmte Schwerpunkte setzen. Für Schüler mit großen Defiziten müsste eine Zusatzförderung angeboten werden – vorausgesetzt, das Lehrpersonal sei da.

"Dafür brauchen wir mehr Lehrer", sagt Meidinger und fordert vom Staat, Lehramtsanwärter einzustellen, die verstärkt Förderunterricht anbieten könnten. Es gebe zwar Lehrermangel an Grund- und Förderschulen, aber nicht an Gymnasien und Realschulen, so Meidinger.

Normaler Schulbetrieb ab Herbst sei nicht vorstellbar

Einen normalen Schulbetrieb kann sich Meidinger auch im Herbst nicht vorstellen. Als Lehrerverband teile man zwar den Wunsch der Eltern, dass bald ein normaler Schulbetrieb herrsche, aber dazu brauche es ein neues Hygienekonzept – gerade nach der Ankündigung der Kultusministerkonferenz, Abstandsregeln im Unterricht abzuschaffen.

"Die Bausteine sind klar: Wir müssen die Klassen voneinander isolieren, damit bei einem positiven Fall nicht die ganze Schule geschlossen werden muss, Lüftungskonzepte, Reihentestungen von Lehrkräften, Maskenpflicht in Klassenzimmern." Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes und Leiter des Robert-Koch-Gymnasiums in Deggendorf.

Corona als Chance für Digitalisierung an Schulen

Jede Krise bietet nach Meidingers Ansicht auch Chancen. Er denke im Schulbereich an die Digitalisierung. "Wir haben eine große Aufbruchstimmung bei Lehrkräften und Schülern, die Chance der Digitalisierung zu ergreifen. Ich hoffe, dass in den Ferien was passiert: Nachrüstung von Schulen, Leihgeräte für Schüler, die keine Laptops haben. Das wird auch nach Corona sinnvoll genutzt werden."

Auch habe man während der Krise gesehen, welche Hygienedefizite an Schulen herrschen: Toiletten, enge Klassenzimmer. Das könne ein Anstoß sein, um Erweiterungsbauten oder Schulsanierungen anzugehen und "diese großen Rückstände zu beseitigen".