Nach Corona-Krise zeigt sich Hoftex Group "sehr optimistisch"

Im Corona-Jahr 2020 konnte die Hoftex Group weniger Vliesstoffe und technische Textilien an die Automobilindustrie absetzen. Es gab beim Umsatz ein Minus von über 18 Prozent auf 139,3 Millionen Euro. Insgesamt konnte das traditionsreiche Textilunternehmen in Oberfranken den Gewinn stabil bei über drei Millionen Euro halten. Das sagte Vorstandschef Klaus Steger auf der virtuellen Hauptversammlung am Freitag. Der Vorstandschef ist für das laufende Geschäftsjahr "sehr optimistisch".

Hoftex-Vorstand lobt Flexibilität der Mitarbeiter

Dies sei auch der großen Loyalität und Flexibilität der weltweit mehr als 1.000 Mitarbeitern zu verdanken, betonte der Hoftex-Vorstandschef Klaus Steger im BR-Gespräch. Mit 365 Beschäftigten ist der Stammsitz Hof der größte Standort. Hier wurde das Unternehmen 1853 gegründet und später unter dem Namen "Textilgruppe" bekannt. Der Standort Hof werde weiter gestärkt. Der Großteil der Investitionen von insgesamt zehn Millionen Euro fließe in den Ausbau der Produktionsanlagen in Hof, so Steger.

Hoftex Group schaut optimistisch auf laufendendes Geschäftsjahr

Das laufende Geschäftsjahr entwickele sich gut. Trotz der Preissteigerungen bei Rohstoffen und Transportkosten sowie Engpässen in den Lieferketten merke man generell, dass der Konsument bereit ist, Geld auszugeben, sagt Hoftex-Chef Steger. Die Zeichen seien "fundamental anders als vor einem Jahr. Ich bin optimistisch", so Steger. Fatal wäre ein allerdings ein weiterer Lockdown im Herbst oder vor dem Weihnachtsgeschäft.

Traditionsunternehmen Hoftex zahlt 15 Cent Dividende pro Aktie

Bei der virtuellen Hauptversammlung des Hofer Textilunternehmens wurde die Auszahlung einer Dividende von 15 Cent pro Aktie beschlossen.