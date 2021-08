Nach Corona-Gipfel: Impfbereitschaft in Oberfranken steigt

Wenige Tage nachdem bekannt geworden war, dass Corona-Tests künftig kostenpflichtig sein sollen, stellen einige Impfzentren in Oberfranken Zuläufe bei den Impfwilligen fest. Zuvor war der Impffortschritt in Bayern ins Stocken geraten. Überall im Land war es daraufhin zu diversen Sonderimpfaktionen gekommen.

Verdopplung der Impfbereitschaft in Bamberg

Die Region Bamberg verzeichnete zuletzt eine Verdopplung der Impfbereitschaft: Während sich am Dienstag in Stadt und Landkreis 70 Menschen gegen das Coronavirus hatten impfen lassen, waren es am Tag darauf etwa 160 Impfwillige. Ob es sich dabei um einen anhaltenden Trend oder um eine einmalige Steigerung handelt, müsse man abwarten, betonte ein Sprecher des Bamberger Landratsamtes auf Nachfrage des BR.

50 Prozent mehr Anmeldungen in Bayreuth als zuvor

Auch im Impfzentrum Bayreuth sei in den vergangenen Tagen ein leichter Anstieg "hinsichtlich des Anrufankommens" zu erkennen. Wie es aus dem Landratsamt heißt, habe es ab Mitte der Woche etwa 50 Prozent mehr Anrufe bei der Impf-Hotline als an den Tagen zuvor gegeben. Allerdings sei das Anrufaufkommen zur Zeit insgesamt sehr gering. Die Anzahl der Erstimpfungen im Impfzentrum und auf dem Marktplatz in Bayreuth sei im Vergleich zu den Tagen davor leicht erhöht.

Zunahme der Impfbereitschaft auch im Landkreis Wunsiedel

Auch im Impfzentrum für den Landkreis Wunsiedel registrierte man zuletzt eine leichte Zunahme der Impfbereitschaft. Die Zahl der Impfwilligen sei zwar nicht signifikant gestiegen, hätte aber dennoch etwas zugenommen. Genaue Daten lägen noch nicht vor, teilte ein Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Wunsiedel mit.

Corona-Tests ab 11. Oktober kostenpflichtig

Am Dienstag war beim Corona-Gipfel von Bund und Ländern bekanntgeworden, dass Corona-Tests ab dem 11. Oktober für weite Teile der Bevökerung kostenpflichtig sein sollen. Ungeimpften stehen außerdem weitere Einschränkungen bevor. Ausnahmen soll es für Menschen geben, für die die Ständige Impfkommission (Stiko) bisher keine generelle Impf-Empfehlung ausgesprochen hat - also zum Beispiel für Schwangere, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.