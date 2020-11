Nach Corona-Flaute: Kerzenhersteller hoffen auf die staade Zeit

Hoffnung auf gute Geschäfte im Advent

Die Firmenchefs setzen ihre Hoffnung auf den Advent. Und darauf, dass die Menschen eine Kerze mit ihrem Licht und ihrer Wärme weiter wertschätzen. Kopschitz: "Eine Kerze zaubert ein Ambiente, das ein elektrisches Licht nie so machen kann. Und gerade in diesen unsicheren Zeiten ist es wichtig, dass uns ein warmes Licht begleitet." Besonders gefragt sind in diesem Jahr blaue Kerzen, aber auch die Klassiker Gold und Silber sowie warme Töne wie Braun und Cognac. Auch beliebt: Duftkerzen.

Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Nachhaltigkeit und Umweltschutz werde immer wichtiger, betont Alexander Kopschitz. So seien zum Beispiel alle Rohstoffe garantiert frei von Palmölen, der gesamte Produktionsprozess laufe mit Öko-Strom.

Die Traditionsfirma Kopschitz, deren Ursprünge im Sudetenland liegen, gibt es seit über 200 Jahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg ließ sich das Unternehmen in Rotthalmünster nieder. Hier und im Werk in Tschechien sind 130 MitarbeiterInnen beschäftigt. Kopschitz liefert Produkte in 27 Länder auf der ganzen Welt.