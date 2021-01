Nach Corona-Fall: Hochschule Ansbach ändert Prüfungspläne

Kein Mindestabstand auf dem Campus, Gedränge im Eingangsbereich und zu viele Studierende in einem Raum. So soll es laut Studenten bei einer Präsenzprüfung an der Hochschule in Ansbach am 22. Januar zugegangen sein, zu der Studierende aus ganz Deutschland anreisten. Die Hochschule hat nun ihr bisheriges Konzept überdacht und wird bereits bei den kommenden Prüfungen Änderungen vornehmen.

Online-Prüfung und Terminverlegung

Als erste Folge nach der Corona-Infektion, wird die kommende Prüfung nicht als Präsenzklausur, sondern online stattfinden, sagte Hochschulsprecher Michael Lang im Gespräch mit BR24. Zusammen mit dem Dozenten sei nun diese Lösung getroffen worden. Die Hochschule sei rechtlich allerdings auch dazu verpflichtet, weiterhin eine Präsenzprüfung anzubieten. "Für den Fall, dass ein Studierende mit einer Online-Prüfungssituation nicht einverstanden ist, hat er das Recht auf eine Präsenzprüfung", so Lang.

Bei der zweiten Prüfung sei die Online-Variante organisatorisch schwierig. Es werde aber geprüft, wie auch diese Klausur sicher stattfinden kann. Für die betroffene Personengruppe waren ursprünglich noch zwei Prüfungen in Präsenz geplant.

Ordnungsdienst soll Schutzmaßnahmen kontrollieren

Im Vorfeld der Präsenzprüfungen habe die Hochschule Ansbach in einem Prüfungshygienekonzept darauf hingewiesen, wie sich die Studierenden auch im Umfeld der Prüfungen zu verhalten haben, so Lang. Hier sei auch die Eigenverantwortung der Studierenden gefragt. Die Prüfungsaufsichten könnten nur im Rahmen der Prüfung und des Einlasses agieren. Zukünftig soll ein externer Ordnungsdienst eingesetzte werden, der auch vor den Prüfungsräumen, bei Ein- und Auslass sowie im Freigelände auf die Einhaltung der Schutzmaßnahmen achtet.

Kostenlose FFP2-Masken für Studierende

Die Ansbacher Hochschule sei weiterhin überzeugt, dass das Prüfungshygienekonzept sinnvoll und ausgereift ist. Weitere Infektionen gebe es laut Angaben der Hochschule auch keine. Ziel sei es trotzdem, die Bedingungen bei Präsenzprüfungen weiter zu verbessern. Die Hochschulleitung hat daher ab sofort eine geltende FFP2-Maskenpflicht für Prüfungen beschlossen. Die entsprechenden Masken werden den Studierenden kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Zustimmung der Studenten für Maßnahmen

Durchweg positiv reagierten die Studierenden aus dem betreffenden Studiengang auf die neuerlichen Maßnahmen der Hochschule. "Wir freuen uns darüber, dass eine weitere angedachte Präsenzprüfung online stattfinden wird", so Lars Appell, der Angewandte Wirtschafts- und Medienpsychologie an der Hochschule Ansbach studiert und die Hochschule zuvor scharf kritisiert hatte.

Allerdings verstehe Appel nicht, warum eine weitere Prüfung nur terminlich nach hinten verschoben werde und erst einmal als Präsenzprüfung bestehen bleibe. Insgesamt sei das Verständnis für Dozenten und Verantwortliche der Hochschule seitens der Studierenden trotzdem groß. Man müsse gemeinsam Lösungen in der aktuellen Situation finden, die keine gesundheitlichen Risiken nach sich ziehen, meint Lars Appell.