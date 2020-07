Nach Corona-Fall an Schweinfurter Schule: Tests bislang negativ

Nach einem Corona-Fall gibt es nun gute Nachrichten für das Olympia-Morata-Gymnasium in Schweinfurt: Die bislang zurückgekommenen Corona-Tests sind alle negativ, wie das Landratsamt auf BR-Nachfrage mitteilt.

Nur wenige Corona-Tests stehen noch aus

Insgesamt wurden 317 Tests bei Lehren, Schülern und Schulmitarbeitern angeordnet. Mehr als 300 Tests kamen bereits negativ zurück, es stehen also nur noch einige wenige Ergebnisse aus. Getestet wurden alle Schüler, die zwei Wochen zuvor Präsenz-Unterricht hatten sowie alle Personen, die anderweitig in diesem Zeitraum in der Schule waren.

Schulbetrieb am Gymnasium läuft wieder

Drei Tage lang, vom 13. Juli bis 15. Juli, war das Gymnasium wegen des Corona-Falls geschlossen. Mittlerweile läuft der Schulbetrieb aber wieder regulär. Die Schüler gehen wegen der Corona-Pandemie im wöchentlichen Wechsel in die Schule. So soll das Ansteckungsrisiko minimiert werden.