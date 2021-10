Nach Corona-Fall: 2G-Regel in Würzburger Club

Kurz nach der Wiedereröffnung des Würzburger Clubs "Das Boot" hat ein Gast am vergangenen Wochenende wohl mehrere Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Der Club hat daraufhin Konsequenzen gezogen: von nun an gilt dort die 2G-Regel, es dürfen also nur noch geimpfte oder genesene Personen den Club betreten. Das teilte der Betreiber auf Instagram mit.

Landratsamt: Keine Versäumnisse vom Betreiber

Auf BR-Anfrage hat das Landratsamt Würzburg nun zum Vorfall mitgeteilt: Der Betreiber der Location habe laut Überprüfungen des Gesundheitsamtes keine Versäumnisse zu verschulden. Nach aktuellem Stand von Freitag 14 Uhr sind 18 Corona-Fälle bekannt, die auf den Club "Das Boot" zurückgehen. Das teilte das Landratsamt auf BR-Anfrage mit. Weiter heißt es vom Landratsamt, dass vom vergangenen Wochenende bislang aber keine weiteren Ansteckungen aus anderen Clubs im Raum Würzburg bekannt sind.

Klares Vorgehen nach Corona-Fall

Grundsätzlich gebe es ein klares Vorgehen sobald ein Corona-Fall in einem Club, in der Gaststätte oder bei Veranstaltungen auftritt. So werden alle potentielle Kontaktpersonen unverzüglich informiert und aufgefordert, einen Corona-Test durchzuführen. Ab kommendem Montag sind die Betreiber außerdem aufgefordert, die Liste der Personen anzugeben, die zur gleichen Zeit wie die positiv getestete Person anwesend waren, so das Landratsamt. Neben den engen Kontaktpersonen aus dem familiären und beruflichen Umfeld ermittelt das Gesundheitsamt dann das Risiko für die anderen Gäste und informiert potentielle Kontaktpersonen.

Clubs in Bayern haben erst vor kurzem geöffnet

Erst seit dem vergangenen Wochenende ist es Diskotheken in Bayern wieder erlaubt zu öffnen. So haben viele Clubs und Diskos nach anderthalb Jahren Corona-Pause zum ersten Mal wieder Gäste empfangen. Dabei sind jedoch strikte Hygieneregeln gültig und rein darf nur wer geimpft, genesen und PCR-getestet ist.