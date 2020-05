Nach Corona: Ein-Schicht-Betrieb bei BMW in Dingolfing

Aiwanger sprach sich auch klar für eine Neuwagen-Prämie aus, um den Autoabsatz wieder anzukurbeln. Statt wie üblich im Zwei-Schicht-Betrieb arbeitet das mit 18.000 Beschäftigten größte BMW Werk Europas vorerst nur im Ein-Schicht-Betrieb. Mehr lasse die Nachfrage noch nicht zu.

Abhängig von den Märkten

Werkleiter Christoph Schröder sagte dem BR: "Momentan fahren wir die nächsten Wochen noch auf Sicht im Ein-Schicht-Betrieb. Und sobald die Märkte wieder anziehen, werden wir so schnell wie möglich wieder in den zwei-Schicht-Betrieb gehen. Aber das hängt in erster Linie von den Märkten ab." Frühestens am 18. Mai sollen dann auch die anderen großen deutschen BMW-Autoproduktionen in München, Regensburg und Leipzig wieder hochgefahren werden.