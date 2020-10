Nach Corona-Demo: Neustädter Bürgermeister bekommt Morddrohung

Der Bürgermeister von Neustadt an der Waldnaab, Sebastian Dippold (SPD), hat nach einem selbstveröffentlichten Video in den sozialen Netzwerken am Wochenende eine Morddrohung erhalten. Zudem gab es am Sonntag vor dem Rathaus eine Protestaktion gegen ihn. Das Video richtete sich gegen die "Querdenken-Demo" mit 900 Teilnehmern am vergangenen Samstag in Weiden.

SPD-Politiker soll "füsiliert" werden

Dippold hatte in dem Video von einer ganzen "Bande Nazis" gesprochen, die unterwegs seien und dass er aufmerksam machen wolle, "was für Gesocks und Klientel hier mitläuft". Daraufhin erschien in den Kommentaren unter einem Post des Demo-Veranstalters bei Facebook eine Morddrohung. Konkret wurde das "Füsilieren" des SPD-Bürgermeisters gefordert. Füsilieren bedeutet standrechtlich erschießen. Der Bürgermeister erstattete Anzeige bei der Polizei.

Demonstration vor dem Rathaus

Am Sonntag kamen vor dem Rathaus in Neustadt/Waldnaab laut Dippold rund 20 Menschen zusammen, die mit Trillerpfeifen, Plakaten und lauten Rufen gegen das Video protestierten und den Rücktritt des SPD-Politikers forderten. Er habe die Demonstration nicht mit eigenen Augen gesehen, sondern nur im Rathaus gehört und habe auch weiter gemusst, zu einem Termin, erinnerte sich Dippold am Dienstag im Gespräch mit dem BR an die Vorgänge.

Mit dem Video habe er bewusst darauf hinweisen wollen, dass man sich Gedanken machen solle, mit wem man da aufmarschiere bei diesen Demonstrationen. "Mir war bewusst, dass ich dann im Feuer stehe", sagt Dippold. Und fügt hinzu: "Wenn die AfD gegen einen demonstriert, hat man irgendetwas richtig gemacht."

Immer noch Hasskommentare

Auch heute erreichten ihn noch Hasskommentare in den sozialen Netzwerken, aber auch viel positive Zustimmung, sagt der 34-Jährige. Dippold ist seit Mai Bürgermeister der Kreisstadt und engagiert sich als SPD-Mitglied schon lange im Kampf gegen Rechtsextremismus.