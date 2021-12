Nach Corona-Demo in Schweinfurt: Haftstrafen auf Bewährung

Nach den Angriffen auf Polizisten und Polizeiautos bei einer Demo gegen Corona-Maßnahmen in Schweinfurt am Sonntag hat das Amtsgericht Schweinfurt erste Urteile gefällt. Zwei Männer wurden in beschleunigten Verfahren zu mehrmonatigen Haftstrafen auf Bewährung verurteilt. Zwei weitere Männer kamen in Untersuchungshaft, unter anderem wegen versuchter Brandstiftung an einem zivilen Polizeiwagen, wie die Staatsanwaltschaft Schweinfurt und die Polizei am Montagabend mitteilten.

Insgesamt hatte die Polizei am Sonntagabend zehn Menschen vorläufig festgenommen; sechs kamen wieder auf freien Fuß, müssen aber ebenfalls mit Strafverfahren rechnen.

Faustschläge und Tritte

Bei der nicht angemeldeten Demonstration hatte ein 27-Jähriger Beamte angegriffen und einem Polizisten einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Der Beamte erlitt eine stark blutende Platzwunde, die ärztlich versorgt werden musste. Ein Richter am Amtsgericht Schweinfurt verurteilte den Angreifer nur wenige Stunden später am Montagvormittag zu einer achtmonatigen Freiheitsstrafe, die unter der Auflage einer Zahlung von 3.500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Ein 29 Jahre alter Mann bekam sechs Monate, die gegen eine Geldauflage von 1.500 Euro zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung zur Bewährung ausgesetzt wurde. Er hatte trotz Alkoholverbots in der Innenstadt Alkohol konsumiert und mehrfach versucht, mit dem Fuß gegen die Köpfe der Einsatzkräfte zu treten, als diese seine Personalien feststellen wollten.

Versuchte Brandstiftung und Landfriedensbruch

Zwei 30- und 34-jährige Tatverdächtige sollen zudem am Rande der Demonstration versucht haben, am Rathaus mit Brandbeschleunigern ein Zivilfahrzeug der Polizei anzuzünden. Die Tat sei schnell bemerkt und das Feuer gelöscht worden, hieß es. Gegen beide erging Haftbefehl unter anderem wegen versuchter Brandstiftung und Landfriedensbruchs.

Bis zu 2.000 Demonstranten am Sonntag in Schweinfurt

Am Sonntag hatte die Polizei von "teils heftiger Aggressivität" gesprochen: Bis zu 2.000 Menschen waren größtenteils ohne Maske auf engem Raum durch die Schweinfurter Innenstadt gezogen. Wie Andreas Laake vom Polizeipräsidium Unterfranken erklärte, kommt ein Großteil der beschuldigten Personen aus dem Landkreis Schweinfurt. Vereinzelt würden sie auch aus dem größeren Einzugsbereich der Region Main-Rhön stammen. Welche Ideologie sie verfolgen, ist nach den Worten des Polizeisprechers schwer einschätzbar. Sie hätten gegen geltende Corona-Maßnahmen und das Impfen protestiert.

"Da hat man auch als Polizist daran zu knabbern"

Den attackierten Beamtinnen und Beamten gehe es den Umständen entsprechend wieder gut, so Laake. Sie seien zwar wieder dienstfähig, hätten aber noch "mit den Verletzungen zu tun". Für die betroffenen Polizistinnen und Polizisten sei es ein "einschneidendes Ereignis" gewesen. "Sowas vergisst man auch nicht so schnell wieder, wenn einem derartige Gewalt entgegenschlägt", sagte Laake. "Da hat man auch als Polizist daran zu knabbern." Wie der Polizeisprecher betonte, waren die meisten der Demonstranten aber friedlich.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann äußerte sich besorgt über die zunehmende Gewaltbereitschaft bei den Corona-Protesten. Er verurteilte zudem die neue Strategie der Organisatoren, Demonstrationen nicht anzumelden.

Beamte rechnen mit weiteren Demos

Die Polizei rechnet mit weiteren Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen in Schweinfurt. Zwar würden keine Anmeldungen für Versammlungen in Schweinfurt der Polizei vorliegen, aber es gebe dazu wieder zahlreiche Aufrufe in sozialen Netzwerken, so Laake.

Die Polizei werde sich wieder auf "Einsatzlagen" vorbereiten. Dennoch sei Schweinfurt kein Hotspot für solche Demos, denn es kam in ganz Unterfranken wie zum Beispiel in Würzburg, Aschaffenburg, aber auch Kitzingen und Hammelburg zu ähnlichen Versammlungen.