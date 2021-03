Nach Corona-Beschlüssen: Allgäu und Augsburg suchen Lösungen

Viele hätten das Gefühl, man drehe sich nur noch im Kreis – so lautet die erste Reaktion des Geschäftsführers der Allgäu GmbH, Bernhard Joachim, auf die neuesten Corona-Beschlüsse. Insgesamt reagieren die Touristik-Chefs im Allgäu enttäuscht auf die Entscheidungen aus Berlin.

Fünf Tage Ostern sind fünf weitere Ausflugstage

Sehr skeptisch werde etwa gesehen, dass Ostern für viele Menschen auf fünf Tage verlängert werden soll. Das seien fünf weitere Ausflugstage, so Joachim. Kaum einer gehe davon aus, dass die Menschen an diesen Tagen zuhause blieben, noch dazu bei schönem Wetter. Dabei lägen etliche Ideen und Konzepte auf dem Tisch, wie Handel, Hotellerie, Gastronomie und auch die Bergbahnen die Kunden und Gäste sicher empfangen könnten.

Tests als Weg zu weiteren Lockerungen

Joachims Kritik: "Es sagt uns keiner, was wir zu tun haben!" Es werde nur gesagt, was nicht getan werden darf. Hier setzt auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke aus Kaufbeuren an. Er befürwortet die flächendeckende Einführung von Schnell- und Selbsttests. Sie ermöglichten es, weitere Lockerungsschritte mit Sicherheit zu verbinden, "wenn Tests verbindlicher als bisher Zugangsvoraussetzung für Handel, Gastronomie, Tourismus und Kultur werden."

Allgäu als Testregion für Öffnungsstrategien

Dass der Nutzen solcher Teststrategien in zeitlich befristeten Modellprojekten untersucht werden soll, sei "genau der richtige Weg". Stracke fordert von der bayerischen Staatsregierung, diese Modellprojekte auch in Bayern aufzubauen. Hier biete sich aus seiner Sicht das Allgäu geradezu an.

Mit der Ausrichtung der Nordischen Ski-WM habe das Allgäu unter Beweis gestellt, dass eine Großveranstaltung auch unter den Bedingungen einer Pandemie sicher und erfolgreich gelingen könne. Was im Rahmen einer Großveranstaltung möglich sei, könne nun auch in den Landkreisen und kreisfreien Städten des Allgäus funktionieren, so Stracke.

Stadt Augsburg will Tübinger Modell anwenden

Auch die Stadt Augsburg bringt sich für ein solches Modellprojekt in Stellung. Konkret möchte Oberbürgermeisterin Eva Weber das "Tübinger Modell" anwenden und durch intensive Testungen den Menschen eine schnellere Rückkehr zur Normalität ermöglichen. In einem Social-Media-Post erklärt Weber, dass sie sich dafür einsetze, durch Schnelltests und unkomplizierte Kontaktnachverfolgung Lockerungen zu erreichen.

Augsburgs OB Weber: "Wir brauchen kreative Lösungen!"

Diesen Wunsch habe sie auch in einem Telefonat mit dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek geäußert, erklärte Weber. Wie ihr Oberbürgermeister-Kollege Boris Palmer in Tübingen sei sie davon überzeugt, dass "wir kreative Lösungen brauchen". In Tübingen sind Gastronomie, Geschäfte und Kultureinrichtungen geöffnet und dürfen mit einem negativen Corona-Schnelltest besucht werden. Auch mehrere andere Städte in Bayern haben inzwischen erklärt, dass sie das Tübinger Modell umsetzen wollen.