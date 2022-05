Nach Corona-bedingter Pause: Regensburger Maidult startet

Nach zweieinhalb Jahren Corona-bedingter Dultpause startet heute Abend (13.05.) in Regensburg erstmals wieder die Maidult. In vollem Umfang, aber mit geändertem Rahmenprogramm. Wie die Stadt Regensburg mitteilte, soll wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine der traditionelle Festzug ausfallen. Auch auf die beiden Feuerwerke am ersten und letzten Dult-Freitag soll verzichtet werden.

Möglicherweise erhöhtes Verkehrsaufkommen im Stadtgebiet

Die sogenannte Vergnügungsdult hat täglich von 13 bis 23 Uhr geöffnet, Warendult und Festzelte öffnen um 11 Uhr. In diesem Zeitraum ist insbesondere im Stadtgebiet mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Der wichtige Zugangsweg über die Oberpfalzbrücke ist in diesem Jahr gesperrt, weil die Brücke saniert wird. Das gilt nicht nur für Autos, sondern auch für Fußgänger, die in früheren Jahren auf der Nordseite der Donau geparkt haben und dann über die Brücke zum Volksfest spaziert sind.

Tipps für die Anreise

Die Stadt bittet Dultbesucherinnen und –besucher, die mit dem Auto anreisen, das Gebiet um den Dultplatz weiträumig zu umfahren und stattdessen Parkhäuser im Stadtgebiet zu nutzen. Von dort aus können sie zum Beispiel den kostenfreien Dult-Bus nutzen.

Für Menschen aus den umliegenden Ortschaften empfiehlt sich eine Anreise zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Die Stadt hat die Abstellfläche für Fahrräder vor dem Dultplatz und in der Straße Am Protzenweiher im Vergleich zu den bisherigen Dulten verdoppelt.

Oberbürgermeisterin eröffnet Maidult

Offizieller Festbeginn ist heute Abend um 18 Uhr. Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) wird die Dult mit dem traditionellen Fassanstich im Hahnzelt eröffnen. Die Maß Bier kostet in diesem Jahr 11,30 Euro.