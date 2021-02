Nach Corona-Ausbruch: Solidarität für Einrichtung in Eisingen

Fotos von brennenden Kerzen und gute Wünsche kommen per Mail an und sollen ein Zeichen der Solidarität sein. Nachdem vor einer Woche ein größerer Corona-Ausbruch in einer Behinderten-Einrichtung in Eisingen bekannt geworden war, zeigen sich viele Menschen jetzt auf digitalem Weg solidarisch.

Positive Botschaften für die Bewohner der Einrichtung

"Euch schicke ich ein Zeichen des Lichts und der Hoffnung in dieser schweren Zeit", schreibt etwa Gabi aus Würzburg, und "Es ist fürchterlich zu lesen, wie sehr es euch getroffen hat! Wir zünden eine Kerze an und denken an euch!" Viele Fotos kommen auch ohne Grußworte bei der Einrichtung im Landkreis Würzburg an. "Das trägt uns gerade sehr, das macht Mut, gibt uns Kraft und Zuversicht", sagt Melissa Hager, Pressesprecherin der Einrichtung.

Bereits 140 "Lichtblicke" eingegangen

Erst vor vier Tagen ist die Idee entstanden und schon jetzt sind rund 140 "Lichtblicke" eingegangen. Die werden zum einen auf eine eigens eingerichtete Seite auf der Homepage des Heims gestellt. Zum anderen werden die Fotos und Botschaften ausgedruckt und in die Fenster gehängt. "Wir wollen den Kolleginnen und Kollegen, den Bewohnerinnen und Bewohnern, die aktuell in Quarantäne sind, zeigen, dass an sie gedacht wird", sagt Pressesprecherin Melissa Hager. Ursprünglich sei die Idee als interne Aktion geplant gewesen – jetzt sei es größer geworden als gedacht, worüber sich alle sehr freuen.

Britische Corona-Mutation in Eisingen nachgewiesen

In der Behinderten-Einrichtung in Eisingen im Landkreis Würzburg war am 2. Februar bekannt geworden, dass 55 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, am 3. Februar erhöhte sich die Zahl der Infizierten auf 65 Personen. 32 von ihnen waren Bewohner, 30 waren Mitarbeitende und drei waren externe Beschäftigte der Eisinger Werkstätte. Dabei handelt es sich um Menschen mit Behinderung, die in der Werkstätte arbeiten, aber nicht im St. Josefs-Stift in Eisingen wohnen, so Melissa Hager. Drei Bewohner seien stationär im Krankenhaus behandelt worden. "Wir sind in Gedanken bei Ihnen und allen Infizierten und hoffen inständig auf Ihre schnelle Genesung", so die Pressesprecherin weiter.

Bei dem Corona-Ausbruch im St. Josefs-Stift in Eisingen war laut Gesundheitsamt Würzburg die Corona-Mutation festgestellt, die zuerst in Großbritannien entdeckt wurde.