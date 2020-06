Nach Corona-Ausbruch: Neuer Reihentest in Asyl-Unterkunft

Nachdem vor gut einer insgesamt 99 positive Corona-Fälle in Regensburger Gemeinschaftsunterkünften diagnostiziert worden waren, sollen jetzt neue Reihentests durchgeführt werden. Das gab das Gesundheitsamt bekannt.

Tests Routine-Nachkontrolle

Der jetzt durchgeführte erneute Reihentest an 149 Bewohnern sei eine Routine-Nachkontrolle, teilte ein Sprecher des für das Gesundheitsamt zuständigen Regensburger Landratsamts mit. Man gehe weiter davon aus, dass der Ausbruch lokal-begrenzt und eindämmbar ist, so der Sprecher.

Masseninfektion ging voraus

Vor gut einer Woche waren in Unterkünften in der Stadt insgesamt 99 positive SARS2-Infektionen diagnostiziert worden. Betroffen von den Ausbrüchen waren die Gemeinschaftsunterkunft in der Dieselstraße mit 42 Fällen und das Regensburger Ankerzentrum. Einen Einzelfall hatte es in einer weiteren Gemeinschaftsunterkunft gegeben.

Protest vor Gemeinschaftsunterkunft

Nachdem die ersten Fälle in den Unterkünften publik geworden waren, hatten Flüchtlingshelfer die Unterbringung in den Gemeinschaftsunterkünften kritisiert. Vergangene Woche hatte es deshalb eine Demonstration vor einer Regensburger Gemeinschaftsunterkunft gegeben.