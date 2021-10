Nach Corona-Ausbruch: Lage bei der Töpfer GmbH entspannt sich

Die Töpfer GmbH in Albertshofen bei Kitzingen macht das Beste aus einer unglücklichen Situation: Eine stark dezimierte Belegschaft hält den Betrieb derzeit am Laufen – unter strengen Hygieneauflagen und mit Unterstützung befreundeter Unternehmen. Vergangenen Freitag waren 50 Kolleginnen und Kollegen bei Töpfer mit dem Coronavirus infiziert.

Chefin hofft auf Normalität in zwei Wochen

Chefin Hildegard Töpfer hofft, dass das Gröbste mittlerweile überstanden ist und in spätestens zwei Wochen alles wieder normal läuft. Derzeit sind noch 45 von 135 Beschäftigten mit Corona infiziert. An diesem Montag sei noch ein Fahrer mit einem positiven Testergebnis dazugekommen, allerdings gelten auch sechs Personen mittlerweile als genesen.

Die meisten Infizierten befinden sich laut Hildegard Töpfer in häuslicher Quarantäne. Eine Frau wird im Krankenhaus behandelt und beatmet. Sie war offenbar nicht geimpft und hatte sich im Urlaub in Rumänien aufgehalten. Unter den Infizierten sind aber auch vollständig und teilweise geimpfte Personen. "Man hat sich da angesichts der Lockerungen im öffentlichen Bereich vielleicht in einer falschen Sicherheit gewogen", so die Chefin.

Strenge Corona-Regeln und tägliche Schnelltests

Um weitere Infektionen schnell zu erkennen und deren Zahl einzudämmen, müssen alle Beschäftigten jetzt täglich vor Arbeitsantritt einen Schnelltest machen. Des weiteren gelten die üblichen Abstandsregeln, und das korrekte Tragen der Masken wird streng kontrolliert. Noch nicht geimpfte Beschäftigte werden außerdem aktiv dazu ermutigt, sich impfen zu lassen. Trennwände zwischen den Arbeitsplätzen und zusätzliche Desinfektionsmittel seien ohnehin schon frühzeitig nach Ausbruch der Pandemie im Betrieb bereitgestellt worden. In der Lebensmittelproduktion ist der Hygienestandard generell hoch.

Salat und Gemüse frisch zubereitet und portioniert

Die Töpfer GmbH, die aus einem traditionellen Gartenbaubetrieb hervorging, produziert Lebensmittel-Convenience-Produkte wie Salate und Gemüse, frisch zubereitet und portioniert für Handel und Gastronomie. Der Betrieb läuft derzeit weiter, allerdings auf etwas niedrigerem Niveau. Einige Kunden habe man an Kollegen abgegeben, so die Chefin. Zwei befreundete Betriebe würden Töpfer außerdem zuarbeiten und fertige Ware liefern, die dann nur noch kommissioniert werden muss. Die Kollegialität sei insgesamt sehr groß.