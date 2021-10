Nach Corona-Ausbruch in Zell: Keine weiteren Fälle erwartet

Das Gesundheitsamt in Roth und die Einrichtungsleitung kämpfen gegen einen Corona-Ausbruch in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Zell, einem Gemeindeteil der Stadt Hilpoltstein. Und die eingeleiteten Maßnahmen "haben Wirkung gezeigt", sagte Einrichtungsleiterin von Regens Wagner Zell, Heike Klier, zu BR24.

Corona-Standort wurde abgeschottet

So sei der Standort Zell sofort abgeschottet worden, die Förderstätten sowie die Werkstatt für Menschen mit Behinderung sei geschlossen worden. Diese werden auch von Personen aus Hilpoltstein und Heideck besucht. Infizierte Bewohnerinnen und Bewohner wurden aus ihren Wohngruppen herausgenommen und gemeinsam betreut. Für nicht geimpfte Personen sei eine eigene Quarantäne-Gruppe eingerichtet worden. Derzeit gebe es keine weiteren Verdachtsfälle.

Drei Bewohner nach Corona-Ausbruch verstorben

Das Virus war Anfang vergangener Woche in einer Tagesstätte für Seniorinnen und Senioren zuerst entdeckt worden. Von dort aus hatten die dort Betreuten das Virus in rund ein Dutzend Wohngruppen mitgeschleppt. Drei "sehr betagte Personen mit weniger stabilem gesundheitlichen Zustand" sind nach diesem Corona-Ausbruch verstorben. Die anderen hätten nur geringe oder gar keine Symptome, so die Einrichtungsleiterin. "Die Impfung schlägt durch und hält das, was versprochen war", so Heike Klier.

Die allermeisten Bewohnenden sind geimpft

Ärztliche Versorgung sei nicht notwendig gewesen. Die allermeisten der 260 Menschen mit Behinderung am Standort Zell seien geimpft. "Ich möchte mir nicht ausdenken, was gewesen wäre, wenn wir das Virus letztes Jahr gehabt hätten", so Klier. In der Ortschaft Zell im Landkreis Roth leben 260 Frauen und Männer mit Behinderungen in Einrichtungen von Regens Wagner. Das ist rund die Hälfte der Einwohner.

Anzahl geimpfter Menschen auf Intensivstationen steigt

Der Anteil der vollständig geimpften Corona-Patienten auf den Intensivstationen steigt immer mehr. Rund zehn Prozent der Intensivpatienten, die zwischen Mitte August und Anfang September vom Robert Koch-Institut registriert wurden, waren geimpft. Seither ist dieser Anteil noch einmal gestiegen.

Covid-Impfung: Kein Schutz zu 100 Prozent

Bernd Salzberger, Professor am Uni-Klinikum Regensburg und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, erklärte das im Gespräch mit BR24 so: "Die steigenden Zahlen sind nicht verwunderlich. je mehr Leute wir geimpft haben, desto mehr müssen ja unter den Auftretenden Infektionen dann auch Durchbruchinfektionen sein. Denn wir wissen leider, dass die Impfung eben auch nicht hundert Prozent schützt."

Gesundheitsamt: Ohne Corona-Impfung gäbe es mehr Infizierte

Ein grundsätzlicher Anstieg des Anteils der Geimpften an den Patienten wird deshalb seit Monaten von den Experten vorhergesagt. Der Grund ist simpel: Der Corona-Impfstoff wirkt, wie Salzberger bemerkt, nicht zu 100 Prozent, sondern mittlerweile, grob vereinfacht, zu 80 bis 90 Prozent. Und dennoch wäre ohne Corona-Impfung die Anzahl an Infizierten in der mittelfränkischen Behinderten-Einrichtung sicher dreimal so hoch, erklärte die stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamts dem BR.